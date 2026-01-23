El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, correspondiente al período comprendido entre el viernes 23 y el domingo 25 de enero de 2026. La previsión indica un escenario de marcada inestabilidad atmosférica, con probabilidad de tormentas, algunas de ellas fuertes, especialmente durante las tardes y noches.

Para el viernes 23 de enero, se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas ascenderán a un máximo de 35°C. Sin embargo, hacia la tarde se desarrollarán tormentas aisladas, con una probabilidad de ocurrencia entre el 10% y el 40%. Durante la noche, la actividad se intensificará a tormentas fuertes, incrementándose la probabilidad de precipitaciones a un rango del 40% al 70%. La temperatura descenderá a 30°C. El viento será predominante del sector sureste, rotando al oeste durante la noche, con intensidades moderadas.

Publicidad

El sábado 24 de enero continuará el patrón de inestabilidad. La madrugada presentará tormentas aisladas (10-40% de probabilidad) y una temperatura de 22°C. La mañana se mostrará parcialmente nublada y sin lluvias, con un leve ascenso térmico a 26°C. En la tarde, reaparecerán las tormentas aisladas (40-70% de probabilidad) en un contexto de calor, alcanzándose nuevamente los 35°C. La noche cerrará el día con tormentas fuertes (40-70% de probabilidad) y una temperatura de 30°C. Los vientos variarán en dirección desde el suroeste en la madrugada hasta el oeste en la noche, con intensidades similares a las del día anterior.

Finalmente, para el domingo 25 de enero, se espera un cielo parcialmente nublado durante el período de madrugada y mañana, sin precipitaciones y una mínima de 22°C. No obstante, en el transcurso de la tarde y noche se pronostica un nuevo episodio de tormentas fuertes, con una probabilidad del 40% al 70%. La temperatura máxima será de 34°C. El viento cambiará su dirección, soplando del norte en la primera parte del día y rotando al noreste hacia la tarde.