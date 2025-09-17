Como ocurrió en la primera Marcha Federal Universitaria, la movilización de este miércoles 17 de septiembre en San Juan contó con la participación casi exclusiva de dirigentes peronistas, mientras que del resto de los partidos los únicos que acompañaron fueron referentes sanjuaninos del radicalismo.

La jornada en la calle tuvo un claro contrapunto con lo que sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el oficialismo, con el apoyo de algunos bloques de la oposición, logró rechazar el veto presidencial que buscaba anular la ley de presupuesto universitario. Lejos de desmovilizar, el resultado adverso en el Congreso le dio un nuevo impulso a la protesta en la calle. En San Juan, los manifestantes se congregaron en la Plaza 25 de Mayo y, con un entusiasmo renovado, marcharon hasta el Rectorado de la UNSJ, epicentro de la manifestación.

En la columna que avanzaba por las calles céntricas de la provincia, un grupo de dirigentes peronistas se destacó por su presencia. Al frente de la marcha y luego en la primera fila de la concentración, se pudo ver a Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo, ambos candidatos a diputados nacionales por el frente Fuerza San Juan. Junto a ellos, marchaban los candidatos suplentes Gabriel Castro y Edith Liquitay, también secretaria adjunta de Adicus.

La cúpula partidaria también se hizo presente. El presidente del Partido Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, estuvo acompañado por los diputados provinciales Miguel Vega y Pedro Albagli. La participación de los intendentes se limitó a un solo nombre: el de Carlos Munisaga, jefe comunal de Rawson, quien se unió a la columna para expresar su apoyo a la causa universitaria. También estuvo presente Emilio Baistrocchi, candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, espacio peronista pero disidente de la actual conducción partidaria.

Otros nombres del peronismo que se destacaron en la marcha fueron Graciela Seva, vicepresidenta primera del PJ, Laura Seva, presidenta de la Junta de Trinidad, y Facundo Perrone, líder de la Junta de Rivadavia. El sindicalismo, una de las fuerzas más movilizadas del peronismo, también tuvo su representación con la presencia de Eduardo Cabello hijo, reafirmando el vínculo histórico entre el gremialismo y la defensa de la educación pública.

En contraste, la presencia del oficialismo provincial contó casi exclusivamente de dos referentes de la Unión Cívica Radical: la diputada provincial Alejandra Leonardo y Eduardo Castro. El resto de los partidos que conforman el oficialismo sanjuanino no participaron de la movilización.

La marcha en San Juan fue un claro reflejo del escenario político nacional. Con el peronismo en el centro de la escena y un gobierno nacional que intenta desarticular cualquier tipo de oposición en las calles, la defensa de la universidad pública se ha convertido en un nuevo campo de batalla electoral en plena víspera de las Legislativas 2025.

Las voces de los dirigentes

En la marcha universitaria, el rector de la UNSJ Tadeo Berenguer salió a responderles a las “chicanas” y dijo que “siempre dicen que hacemos campaña o que adoctrinamos y la verdad que acá hubo una diversidad que está a la vista, clubes u organizaciones, pero esto no va a claudicar en la defensa”.

Cristian Andino, candidato a diputado nacional de Fuerza San Juan, dijo que “hoy vengo como candidato también, a defender con convicción la universidad pública, porque mi voto siempre estará a favor de esto. Yo siempre vine a defender la universidad pública y lo voy a seguir haciendo, si soy o no candidato”.

Fabián Gramajo, candidato a diputado nacional de Fuerza San Juan, “queda claro que no hay un aprovechamiento electoral de nosotros ya que se observó en la marcha que acompañaron todos, niños, familias, abuelos y todos los sanjuaninos para defender a la universidad pública”.