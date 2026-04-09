El precio del petróleo vuelve a subir y se acerca a los 100 dólares

La calma duró poco en los mercados energéticos internacionales. Este jueves, el precio del petróleo registró un salto superior al 3%, retomando su tendencia alcista y posicionándose peligrosamente cerca de la barrera de los US$ 100. El movimiento se produce en un contexto de extrema incertidumbre por la fragilidad de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Luego del retroceso que habían experimentado los precios tras los primeros anuncios de alto el fuego en Medio Oriente, el crudo volvió a encarecerse, impactando de lleno en las bolsas europeas, que ya registran pérdidas en la jornada de hoy.

Las cifras del aumento

El mercado petrolero mostró una reacción inmediata ante la inestabilidad política. El Barril de Brent, en referencia para el mercado europeo y global, se negociaba esta mañana a US$ 98,63. En tanto que el Barril WTI, de referencia en Estados Unidos, mostró una subida aún más agresiva, con un alza de casi el 6%, operando en torno a los US$ 99.

Un escenario de incertidumbre

Analistas internacionales coinciden en que la volatilidad seguirá siendo la moneda corriente mientras la situación diplomática entre Washington y Teherán no se estabilice de forma definitiva. La subida del petróleo no solo enciende alarmas en las potencias mundiales, sino que también presiona sobre los costos de logística y combustibles a nivel global.

Por ahora, el mundo financiero observa con atención si el barril romperá finalmente el techo de los tres dígitos, un escenario que no se descarta si las hostilidades o las amenazas en las zonas de producción de crudo vuelven a escalar.