El especial televisivo trata de forma cruda y conmovedora cómo viven las comunidades rurales e indígenas del sureste sanjuanino. Desde el Encón hasta Las Trancas, el agua escasea para los animales, para las personas, para la vida misma. Los habitantes deben esperar un camión cisterna que, con suerte, llega una vez cada quince día. Las perforaciones no alcanzan agua potable y las represas naturales están secas.

“No vivimos, sobrevivimos”, afirman los pobladores, quienes recuerdan que décadas atrás el agua del río San Juan llegaba. Hoy, la desertificación avanza, la fauna y flora desaparecen, los jóvenes emigran, y el sentimiento es uno solo: abandono.

Publicidad

El programa especial no solo recoge testimonios conmovedores, sino que también analiza la situación, aporta documentación sobre la problemática y deja una pregunta clara flotando: ¿por qué se sigue postergando un derecho humano básico como el agua?