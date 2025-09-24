Mundo > Desastre natural
El tifón Ragasa dejó decenas de muertes y destrucción en China, Taiwán y Filipinas
POR REDACCIÓN
El tifón Ragasa, posiblemente el más potente en la región en años, tocó tierra en la isla de Hailing, ciudad de Yangjiang, China, con vientos máximos sostenidos de 144 km/h y ráfagas que alcanzaron los 241 km/h en Chuandao, un récord histórico para la ciudad de Jiangmen. En Guangdong, el motor económico del sur de China, casi 1,9 millones de personas fueron evacuadas mientras escuelas, fábricas y transporte suspendían sus actividades.
En Hong Kong, los residentes reportaron techos arrancados, grúas balanceándose y caída de árboles. El paseo marítimo sufrió destrozos tras el choque de un buque y las calles se inundaron, afectando ciclovías y parques infantiles. Más de 80 personas resultaron heridas, y cientos buscaron refugio en albergues temporales. Macao también registró inundaciones, cortes de electricidad y evacuaciones mediante botes inflables.
El tifón Ragasa, que anteriormente fue clasificado como supertifón, pasó a unos 100 km al sur del centro financiero de Hong Kong, y se considera el ciclón más potente en lo que va del año en la región del noroeste del Pacífico y el mar de China Meridional. Expertos indicaron que es el segundo más fuerte desde 1950, igualado con los ciclones Saola (2023) y Yagi (2024).
En Taiwán, 17 personas murieron tras el desbordamiento de un lago de barrera en el condado de Hualien y el colapso de un puente que convirtió las carreteras en ríos turbulentos en el municipio de Guangfu. Más de 100 personas fueron localizadas por equipos de rescate, mientras 32 resultaron heridas.
En Filipinas, el meteoro provocó al menos 10 muertes, incluyendo siete pescadores que se ahogaron frente a Santa Ana, provincia de Cagayán. Otros cinco pescadores permanecen desaparecidos. Casi 700.000 personas fueron afectadas en Luzón, con 25.000 trasladadas a refugios de emergencia.
El tifón Ragasa continúa su avance hacia el oeste, con pronósticos de debilitamiento gradual, aunque las autoridades mantienen alertas y medidas de evacuación para minimizar riesgos en zonas costeras y bajas.
