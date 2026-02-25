El 25 de febrero une en el calendario a personalidades que vivieron en tiempos y países diversos. José Francisco de San Martín nació en 1778 en Yapeyú, Corrientes, convirtiéndose junto a Simón Bolívar en una figura central de la independencia al emancipar Argentina, Chile y Perú tras cruzar los Andes a caballo; el militar falleció en 1850 en Boulogne Sur Mer.

En 1943, nació en Liverpool el músico George Harrison, quien en 1958 se unió a The Quarrymen con Lennon y McCartney para luego formar Los Beatles, falleciendo en 2001 de cáncer de pulmón.

Asimismo, en 1950 nació en Río Gallegos el abogado Néstor Carlos Kirchner, quien fue intendente, gobernador y electo presidente en 2003, gestión en la que redujo la pobreza y el desempleo derivados de la crisis de 2001 hasta su fallecimiento en 2010 en El Calafate, mientras su esposa Cristina Fernández de Kirchner presidía el país.

La nómina de nacimientos de esta fecha incluye también al artista Pierre-Auguste Renoir (1841), la diputada Myriam Bregman (1972) y los actores James y Oliver Phelps (1986), conocidos por sus roles de George y Fred Weasley en Harry Potter.