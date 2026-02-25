Analia Vilches apunta su gestión a que la cultura llegue a todos los departamentos

La flamante secretaria de Cultura de San Juan, Analia Vilches, comenzó formalmente su gestión con una agenda enfocada en la organización de la Feria Internacional del Libro y en la descentralización de la actividad cultural hacia todos los departamentos de la provincia.

Vilches, recientemente incorporada al equipo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de San Juan, encabezó su primera reunión con directivos del área y delineó los ejes de trabajo inmediatos.

Feria del Libro: trabajo regional y promoción de San Juan

Uno de los primeros temas abordados fue la participación de San Juan en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, prevista para abril.

“Hoy hemos continuado la actividad con diferentes directivos, ya con los lineamientos, empezando ya por la Feria del Libro, que es lo que hemos estado trabajando esta mañana”, explicó.

La funcionaria confirmó que se mantendrá el esquema de trabajo conjunto con las provincias de la región. “Como ustedes saben, estamos dentro de la unidad de Cuyo, así que se está trabajando con dos provincias más, en un stand hermoso donde van a haber más de 800 ejemplares y un escenario que también acompaña”, detalló.

Además de la propuesta literaria, el espacio contará con manifestaciones artísticas y promoción turística. “Vamos nosotros a acompañar con diferentes manifestaciones artísticas y además se va a acompañar con gente de turismo que también va a promocionar como quiere el señor gobernador para que la provincia también sea conocida en todo el país”, señaló.

Consultada sobre la continuidad del formato implementado el año pasado, ratificó: “Se mantiene, sí, se mantiene estar en conjunto con todas las provincias de Cuyo y nuestro espacio, que la verdad que los equipos están trabajando mucho para que San Juan esté bien representado en la feria”.

La fecha estipulada para el inicio es el 24 de abril.

Cultura en todo el territorio

En cuanto a los lineamientos generales de su gestión, Vilches subrayó que la premisa es territorializar las políticas culturales. “El pedido que tiene el gobernador hacia todos los ministros y la bajada que tienen los secretarios es llegar a cada lugar y a cada rincón de San Juan también por medio de la cultura”, afirmó.

Y agregó: “Nada tan lindo y tan significativo y además tan formador como la cultura, que lo queremos hacer llegar a todos los departamentos”.

Como desafío personal al frente de la Secretaría, la funcionaria remarcó la necesidad de articular con todas las direcciones del área. “El desafío ya llegar a todos los lugares es un desafío y más que nada trabajar con cada una de las direcciones para que todo lo que se realice llegue de manera que se transforme en conocimiento para toda la familia”, sostuvo.

En ese sentido, anticipó que se impulsarán acciones en distintos formatos. “Que se lleguen todo tipo de unidades, desde el teatro, desde las bibliotecas, desde todo lo que trabajamos en todas las direcciones que representa la cultura. Llegar a cada lugar de San Juan es básicamente el objetivo”, indicó.

Si bien aclaró que aún se encuentra en etapa de conocimiento de los equipos de trabajo, adelantó que habrá actividades en los departamentos. “Vamos a salir a los departamentos, vamos a trabajar con diferentes talleres. Se está recién trabajando y estoy recién un poco conociendo a los equipos, así que seguramente vamos a construir muchas cosas”, manifestó.

Finalmente, destacó la continuidad de las políticas implementadas en los últimos dos años. “Ya en estos dos años el ministro ha venido trabajando muy bien, es darle la continuidad y seguramente también colocar el acento en llegar a más lugares”, concluyó.