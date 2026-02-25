La Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus) confirmó la realización de un paro de 48 horas en el marco del plan de lucha definido a nivel nacional por el sector universitario. La medida se cumplirá en dos jornadas y estará acompañada por actividades de visibilización, instancias de debate interno y acciones coordinadas con organizaciones educativas de todo el país.

La secretaria de Prensa del gremio docente mencionado, Edith Liquitay, explicó en diálogo que mantuvo con DIARIO HUARPE que la organización busca sostener una estrategia colectiva y participativa frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional. “Desde Adicus hemos impulsado una consulta digital para construir junto a la docencia de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) un plan de lucha que permita proyectar acciones a largo plazo, porque entendemos que el conflicto no tendrá una resolución en el corto plazo”, señaló.

Publicidad

Según indicó la dirigente, el relevamiento virtual se complementa con reuniones presenciales en cada unidad académica. “Estamos convocando asambleas y encuentros por facultades para recoger la opinión mayoritaria del sector y definir las medidas de la manera más democrática posible, garantizando la participación de toda la docencia”, afirmó sobre los detalles del paro.

En ese contexto, el sindicato confirmó su adhesión a la resolución adoptada por el plenario de Conadu Histórica. “El plenario nacional resolvió un paro de 48 horas para los días 27 de febrero y 2 de marzo, en defensa de los salarios, de las condiciones laborales y del sostenimiento del sistema universitario público”, precisó Liquitay.

Publicidad

La primera jornada de protesta coincidirá con el tratamiento legislativo de la reforma laboral en el Senado. “Mientras se debate un proyecto que consideramos regresivo y que afecta derechos conquistados por los trabajadores, volveremos a plantear nuestro pliego de reivindicaciones en defensa del trabajo docente y del poder adquisitivo de los salarios”, sostuvo.

El gremio también manifestó su preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales. “Estamos en defensa de la ley de financiamiento universitario, que resulta fundamental para garantizar el funcionamiento de las instituciones, el desarrollo de las actividades académicas y la continuidad de las tareas de docencia, investigación y extensión”, agregó.

Publicidad

La segunda jornada incluirá una movilización conjunta con otros sectores del sistema educativo en distintas ciudades del país. “El 2 de marzo realizaremos un paro y marcharemos junto a la docencia de todos los niveles educativos en el marco de una acción federal en defensa de la educación pública”, indicó la secretaria de Prensa.

Desde Adicus señalaron que la continuidad del plan de lucha dependerá de los resultados de las asambleas y de la consulta digital en curso, así como de la evolución del conflicto y de la eventual apertura de instancias de diálogo que permitan avanzar hacia una solución para el sector.