Entre el sonido constante de la pelota, los llamados para pedir el pase y los mates que circularon en los descansos, este martes 27 de enero comenzó el Torneo de Verano de Newcom femenino para personas mayores. La actividad se desarrolla en la Unión Vecinal del barrio Camilo Rojo, en Santa Lucía, con la participación de ocho equipos de la provincia.

Jorge Monla, organizador del torneo y responsable del club anfitrión, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que se trata de una competencia que busca consolidarse en el calendario deportivo. “Es un torneo de verano con ocho equipos. Si sale bien, la idea es recibir un apoyo más grande y traer equipos de San Luis, Mendoza y La Rioja”, señaló.

“El newcom es un desprendimiento del vóley. Acá se agarra la pelota y en el vóley se pega. Es una forma de demostrarle al adulto mayor que sí se puede”, explicó Monla sobre la discplina.

El organizador remarcó que se trata de un deporte adaptado para mayores de 50 años y que el rango etario es amplio. “Tenemos jugadores de más de 80 años, incluso de 82, y es impresionante cómo juegan y la voluntad que le ponen”, indicó.

Este martes pasaban dos equipos a la final. (Foto: DIARIO HUARPE)

La competencia se disputa bajo un sistema eliminatorio. En cada jornada participan cuatro equipos, que se enfrentan en tres partidos. Al finalizar la fecha, los dos conjuntos con menor puntaje quedan eliminados y los otros dos avanzan a la siguiente instancia.

La jornada inaugural contó con la participación de Newcom Rivadavia, Águila del Norte, Newcom Capital y ATSA, y dejó las primeras eliminaciones del certamen. El próximo jueves será el turno de los otros cuatro equipos: UDA, Sol Naciente de Rawson, Ave Fénix de Villa Rosas tambien de Rawson y La Granja de Santa Lucía.

Las mujeres se disputaron en varios partidos en esta jornada decisiva. (Foto: DIARIO HUARPE)

De esta manera, los ocho equipos participantes comenzaron su camino en el Torneo de Verano de Newcom femenino, que continuará con nuevas jornadas eliminatorias hasta definir a las finalistas.

Las protagonistas del torneo

Desde los equipos participantes destacaron la experiencia. Cecilia Irusta, de Newcom Ciudad, de la Municipalidad de Capital, señaló que “es muy lindo, muy ameno y hay mucho compañerismo”. A pesar de la derrota en el primer partido, indicó que “es una experiencia inolvidable compartir con otras mujeres este deporte”.

Su compañera Mónica Olivera contó cómo vivieron la jornada: “Perdimos el primer partido y ganamos el segundo. Ahora estamos por jugar el tercero y esperamos poder avanzar a la final”. Además, explicó que practica newcom desde hace tres años.

Roxana Tejada, integrante del mismo equipo, resaltó el vínculo entre las jugadoras. “Somos un grupo unido y muy compañeras. Todo el equipo se apoya”, expresó mientras compartían mates durante el descanso.

El equipo representante de Capital, Newcom Ciudad. (Foto: DIARIO HUARPE)

Entre los equipos rivales se encuentra Rivadavia Newcom. Carmen Oropel explicó que el rendimiento fue de menor a mayor. “En el primer partido perdimos, en el segundo jugamos mejor, pero creemos que quedamos afuera”, indicó. Dora Morales, su compañera, agregó: “Es un deporte recreativo y muy lindo. Nos permite entretenernos y acompañarnos”.

El torneo refleja que el newcom es más que una competencia deportiva: es un espacio de encuentro para mujeres adultas mayores, donde el juego y la participación ocupan un lugar central.

El equipo de Newcom Rivadavia. (Foto: DIARIO HUARPE)