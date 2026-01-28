Karina Mazzocco comenzó el programa A la tarde (América TV) de una manera inusual al denunciar en vivo que fue amenazada de muerte. La conductora expuso al aire mensajes intimidatorios que llegaron al WhatsApp de la producción y que derivaron en una denuncia policial. El hecho es investigado por las autoridades, que ya trabajan para identificar el origen de las comunicaciones.

Durante la emisión del martes, Mazzocco mostró en pantalla los mensajes recibidos, que contenían amenazas explícitas. Entre ellas, se leía: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”. Junto a esas palabras, el remitente anónimo envió imágenes de un hombre empuñando armas —con el rostro tapado— y la fotografía de una pistola cargada acompañada del mensaje: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza”.

Según relató la conductora, la persona que envió las amenazas también realizó una llamada telefónica a la producción y dejó otro mensaje: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”. Horas antes, el ciclo había emitido una entrevista a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, en la que se abordaron conflictos familiares vinculados a Claudio Paul Caniggia y a su hijo Axel.

En ese contexto, Mazzocco aclaró al aire que durante el programa no se realizaron descalificaciones personales. “Ayer no se mencionó a esta persona de ninguna manera descalificatoria, sino en el contexto de una historia”, afirmó, y remarcó que las amenazas no guardan relación directa con el tratamiento periodístico del tema.

La producción informó que la identidad del autor de los mensajes aún no está confirmada. La conductora explicó que se decidió ocultar el rostro de la persona que aparece en las imágenes armadas por razones legales y de resguardo. Además, confirmó que la denuncia ya fue radicada y que la investigación incluye la localización del número telefónico, ubicado en la zona de Glew.

Durante el programa, Luis Ventura y Luis Bremer también se refirieron a la gravedad de la situación y coincidieron en la necesidad de esclarecer los hechos. La conductora cerró el tema señalando el impacto personal que le generó el episodio y reiteró que el caso ya está en manos de la Justicia, que continúa con las actuaciones correspondientes.