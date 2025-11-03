Publicidad
Empresa busca técnico para mantenimiento de torres de comunicaciones en San Juan

La oferta laboral exige experiencia comprobable y conocimientos en electricidad. Cómo postularse y cuáles son los requisitos excluyentes.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La búsqueda ya está activa y se recomienda realizar el contacto con rapidez, dado que se trata de un puesto especializado. Foto: Gentileza

Una nueva búsqueda laboral fue publicada en San Juan para cubrir un puesto técnico vinculado al mantenimiento de torres de comunicaciones. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia previa y formación en áreas afines a la electricidad.

De acuerdo con el aviso, el puesto requiere que el postulante cuente con experiencia comprobable, condición excluyente para participar del proceso de selección. Además, se solicita que el candidato tenga conocimientos técnicos en electricidad y un alto grado de responsabilidad, dado el tipo de tareas que implica la labor en altura y en estructuras estratégicas de telecomunicaciones.

La oferta no especifica edad, género ni horarios, pero sí aclara que solo se considerarán perfiles con trayectoria demostrable en trabajos similares, ya sea en mantenimiento, instalaciones o reparación de equipos en estructuras elevadas.

Las personas interesadas en postularse deben comunicarse al número 2646 202664, medio dispuesto para recibir consultas y coordinar entrevistas.

