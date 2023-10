Luego de que un concejal y algunos vecinos de Valle Fértil denunciaran que la empresa minera que explora en Marayes no cuenta con las habilitaciones correspondientes, vecinos del departamento junto a activistas y organizaciones de izquierda se movilizaron para decirle “no a la minería”. En defensa del agua, los manifestantes se convocaron en la ex estación San Martín, para luego movilizarse por las calles del microcentro y llegar a la plaza 25 de Mayo, donde se dio lectura a un documento afirmando que las mineras solo traen “saqueo”.

Sonia Hajjar Álvarez, una de las representantes de la Asamblea Valle Fértil Agua Pura dijo a DIARIO HUARPE que en el departamento se oponen a la “megaminería”. Por eso el pueblo decidió comenzar a manifestarse pacíficamente y están dispuestos a “hacer mucho ruido” para proteger el medio ambiente y el agua.

“Valle Fértil dice no a la megaminería. Los vecinos se están manifestando con carteles, este próximo fin de semana largo quienes viajen van a encontrarse en muchos ranchos carteles donde la gente no está dispuesta a habilitarle a la megaminería la licencia social”, agregó.

Por este motivo, los vecinos del departamento han pedido la "banca del vecino" en el Concejo Deliberante del municipio para expresarse. Afirmaron que están asesorados legalmente. “Sabemos que es la forma de conducirnos y de proceder, debe ser desde lo pacífico. Se van a intentar llegar al municipio. Valle Fértil está dispuesto a hacer mucho ruido para manifestarse como está ocurriendo en el Gran San Juan”, afirmó la vallista.

“Me da mucha alegría ver esto, pero acá tendría que estar todo el pueblo San Juan porque qué el agua se contamine, no solamente va a afectar a las vertientes en Valle Fértil, sino que también al Gran San Juan, hasta acabar con el Valle de Tulum”, aseguró Hajjar Álvarez.

Por su parte, otros manifestantes convocados aseveraron que no son “antimineros”, sino que solo defienden el agua. “Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la minería por los derrames sufridos. Tenemos las aguas contaminadas con mercurio, con aluminio, y no se hace cargo el Gobierno, no se hace cargo Salud Pública, no se hace cargo nadie”, comentó Carlos Ibarbe, un vecino autoconvocado de Tamberías que se sumó a la manifestación.

Lectura de documento

Una vez que la movilización llegó hasta la plaza 25 de Mayo, los manifestantes procedieron a la lectura de un documento que repudió la instalación de la empresa minera en Valle Fértil. El título del mismo fue denominado como “No es sequía, es saqueo”. Además estaba previsto que algunos artistas toquen unas canciones mientras se procedía a la lectura del documento oficial de la movilización que recorrió las calles del microcentro sanjuanino.

