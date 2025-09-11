Karina Milei se mostrará en público este jueves 11 en Tucumán, durante el acto de presentación de los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), que se realizará en el club Villa Luján, en la zona oeste de la capital provincial. La dirigente estará acompañada por Lisandro Catalán, ministro del Interior y presidente del partido en Tucumán, y por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

El acto contará también con la presencia de la diputada nacional Lilia Lemoine, el influencer Iñaki Gutiérrez y el legislador tucumano Gerardo Huesen, responsable de la logística y la convocatoria de asistentes. Se prevé un fuerte operativo de seguridad que prohíbe ingresar con termo, perfume, encendedores y otros elementos.

"Queremos evitar una imagen de debilidad y falta de militancia, como sucedió en otro momento", afirmó un integrante del partido, en referencia al acto de octubre de 2024, calificado como “un fracaso” por la escasa convocatoria. Esta vez, la meta es llenar el club Villa Luján, reforzando la presencia del partido de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El objetivo principal es presentar a los candidatos a diputados nacionales: Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá, aspirantes de bajo perfil que, según la dirigencia de LLA, podrán traccionar votos gracias al color violeta del partido y al apellido Milei. "La aspiración de piso es obtener una banca", indicó un dirigente local.

En el plano político, la visita busca reforzar la imagen de Karina Milei frente a cuestionamientos internos y externos. "Que tenga un baño de respaldo político, frente a algunos cuestionamientos internos y externos", señaló un dirigente del partido consultado por este medio.

El acto se realizará en un clima de tensiones entre la Casa Rosada y la administración provincial. En las últimas semanas, la relación entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la dirigencia libertaria se tensó tras la creación de un nuevo esquema político y la presencia testimonial del mandatario en actos partidarios.

El evento en Tucumán se prepara como un punto clave de la campaña de LLA, con un control estricto de seguridad y logística para garantizar la participación y visibilidad de la Secretaria General de la Presidencia y los principales referentes del partido.