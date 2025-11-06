Alejandra Pradón amplió su testimonio en el programa A la Tarde, donde reconstruyó paso a paso cómo fue que Marcos Sandoval, quien se hizo pasar por mecánico, logró manipularla emocionalmente y quedarse con uno de sus bienes más preciados.

Pradón conoció a Sandoval a través de una videollamada que se dio por un negocio que ella tenía con su programador, y aclaró que dicho negocio "no era de tipo sexual". Después de ese primer contacto, Sandoval insistió en volver a verla y mantuvo una comunicación fluida.

En el segundo encuentro, él le confesó su fanatismo y le pidió su dirección para enviarle regalos. Luego obtuvo su número de teléfono cuando ella lo llamó para agradecer. La relación se volvió frecuente, aunque tardó dos meses en invitarla a salir. Pradón admitió haber confiado plenamente en sus palabras, ya que él le decía que estaba para todo y que nunca iba a encontrar a un hombre como él.

La exvedette reconoció que no sospechó en ningún momento de las verdaderas intenciones de Sandoval, y afirmó que "así son los estafadores". En una de sus salidas, el hombre aprovechó la confianza y le pidió la camioneta con la excusa de que repararía el guardabarros y el paragolpes.

Sandoval desconectó la alarma y desapareció durante cuatro meses, sin contestar las llamadas de Pradón. Cuando finalmente volvió a comunicarse en enero de este año, lo hizo con una historia que apelaba a la empatía: "Me dijo que había tenido un ACV". La exvedette reconoció que en ese momento estaba vulnerable debido al fallecimiento de Pablo Reynoso, un productor histórico de Intrusos.

Con el tiempo, Pradón comprendió que todo había sido una maniobra: "Era una estafa programada". Aseguró que cada vez que Sandoval iba a buscarla, lo hacía con "terribles camionetas".

Ante la falta de respuestas, Pradón realizó la denuncia en la Comisaría 51°, donde el propio jefe policial le informó que Sandoval tenía antecedentes, específicamente que tenía dos estafas anteriores. La exvedette busca ahora recuperar su vehículo y la confianza perdida.