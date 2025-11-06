Los participantes de MasterChef Celebrity enfrentaron la tercera gala de eliminación con un desafío particular: debían usar ingredientes típicos argentinos para crear un plato original, evitando lo obvio.

La noche tuvo resultados muy dispares, con comidas muy buenas y otras muy complicadas. Emilia Attias se destacó como la mejor de la noche, logrando un plato atrevido y osado al cocinar un chorizo con miel, presentado sobre una polenta con hojas de perejil. Sofía Gonet "la Reini" también sorprendió con un tofi de batata con caramelo, una guarnición considerada novedosa. El Chino Leunis completó la lista de elogiados tras presentar unos envueltos de acelga deliciosos.

Sin embargo, los jurados identificaron una lista de cuatro participantes "eliminables" debido a sus malos platos. En esta lista se encontraron Andy Chango, Diego Schwartzman, Luis Ventura y Alex Pelao. A Andy Chango le criticaron haberse distraído con sus compañeros, y los chefs consideraron que hizo su peor plato en lo que va de la competencia. La tortilla de Diego Schwartzman, por su parte, no fue suficiente para salvarlo. Aunque los platos de Ventura y Pelao fueron calificados como "peligrosos", les bastó para permanecer en el concurso.

Finalmente, dos participantes muy distintos llegaron a la instancia decisiva: Andy Chango, quien ha generado sentimientos encontrados en el jurado, pero cuenta con gran apoyo del público y de sus compañeros, y Diego Schwartzman, "El Peque", quien había logrado obtener una de las medallas la semana anterior.

Pese a haber obtenido una medalla recientemente, el Peque quedó fuera de competencia, convirtiéndose en el tercer hombre en ser eliminado del reality. El deportista se mostró emocionado al escuchar las palabras de Damián Betular.