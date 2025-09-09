Una persecución se produjo por calles del departamento Rivadavia, cuando una rutina de prevención del delito realizada por la Policía de San Juan culminó en una intensa persecución y la posterior detención de dos jóvenes. El incidente se produjo en la intersección de las calles Pellegrini e Ignacio de la Roza, donde agentes de la Comisaría 38ª notaron la actitud sospechosa de dos individuos que circulaban en una motocicleta.

Al intentar interceptarlos para una entrevista de rutina, los sujetos desobedecieron la orden y se dieron a la fuga a gran velocidad, lo que desencadenó una persecución. La huida no fue exitosa. La falta de espacio para maniobrar y la presencia del patrullero en las calles los obligó a frenar, sin embargo, intentaron huir nuevamente. En su desesperación, los menores, sin pensar, chocaron contra el vehículo policial y causaron daños en el guardabarro delantero derecho.

En el intento de fuga los menores chocaron el guardabarro delantero derecho del patrullero.

El personal policial, actuando con rapidez y eficiencia, logró aprehender a los dos motociclistas. Al pedirles sus datos personales, se constató que ambos eran menores de edad, de 17 y 16 años, respectivamente, y que no poseían la documentación del rodado. Además, se verificó que el conductor de la moto, una Motomel Cg 150, era el de 17 años. Ambos residen en el barrio Colangüil de La Bebida, Rivadavia.

Tras la detención, la situación se puso a disposición de la doctora María Julia Camus, del Segundo Juzgado de Menores. La magistrada ordenó que tanto los adolescentes como la motocicleta fueran trasladados a Comisaría 13ª. Los menores quedaron alojados en la seccional a la espera de las medidas legales correspondientes por los daños agravados ocasionados al vehículo policial. Por otro lado, la motocicleta fue radiada de circulación para determinar su origen y propiedad, ya que no contaban con los papeles del rodado.

En el procedimiento intervinieron los cabos Leonardo Oliva y Gonzalo Cardozo, de la Comisaría 38ª.