Encontraron el cuerpo de un contador dentro de un freezer en su casa

El cuerpo de José Antonio Romano, contador de 52 años, fue hallado sin vida en el interior de un freezer de su domicilio particular en la localidad tucumana de Aguilares. El descubrimiento se produjo durante la jornada del domingo, cuando la hermana de la víctima acudió al inmueble ante la falta de comunicación con su familiar.

Según información proporcionada por el fiscal Miguel Varela de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, el ingreso a la vivienda presentaba las puertas cerradas con llave, circunstancia que sugiere el posible acceso de personas con conocimiento del domicilio. La víctima se desempeñaba profesionalmente en la Dirección General de Rentas de la provincia, con oficina en San Miguel de Tucumán.

Los estudios forenses determinaron que el cadáver se encontraba completo, descartándose versiones iniciales sobre desmembramiento. El examen preliminar identificó marcas compatibles con estrangulamiento mecánico y una herida cortante profunda en la región cervical. Los peritos estiman que el fallecimiento habría ocurrido entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo.

Recolección de evidencia y líneas de investigación

Durante la inspección ocular se identificaron manchas de sangre y signos de arrastre del cuerpo hacia el electrodoméstico, aunque el resto de la propiedad no presentaba desorden aparente. Horas previas al hallazgo, la camioneta de la víctima fue localizada cerrada en las inmediaciones del barrio Villa Nueva.

La investigación prosigue con el análisis de registros fílmicos de la zona y declaraciones testimoniales de personas del entorno de la víctima, descrita por allegados como una persona reservada y sin denuncias previas de amenazas. Las autoridades judiciales mantienen abiertas todas las líneas de investigación sin detenciones confirmadas hasta el momento.