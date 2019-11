Encontraron estrangulada y abusada a la adolescente desaparecida

Brisa Méndez, la adolescente de 13 años que estaba desaparecida fue encontrada asesinada y enterrada en la casa de su tío en la localidad bonaerense de Derqui. Según los primeros informes, la joven murió asfixiada por estrangulamiento y fue abusada sexualmente.

En tanto, Matías Méndez, el tío de la víctima, quedó detenido como principal sospechoso del crimen. En su indagatoria se negó a declarar ante el fiscal del caso y continuará en prisión. La menor de edad, que era buscada desde el miércoles a las 15.30 por su familia, fue encontrada enterrada bajo un montículo de tierra en el fondo de la casa de su tío materno.

De acuerdo al resultado de la operación de autopsia realizada esta tarde, se trató de una muerte por asfixia con la modalidad estrangulamiento y sofocación, es decir que el asesino ahorcó con sus manos y le tapó la boca y la nariz a la víctima, informaron a Télam voceros judiciales. Según la necropsia, la data de muerte de Brisa fue estimada a las 17 del miércoles -una hora y media después de haber sido vista por última vez - y fue enterrada inmediatamente luego de ser asesinada.

Asimismo, al cuerpo de la adolescente se le realizaron hisopados en zonas genitales y sublunguales, y la autopsia confirmó el abuso sexual por ambas vías. Por su parte, el fiscal Acosta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Conexos a la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, luego de conocer el resultado de la autopsia indagó esta tarde a Méndez, quien se negó a declarar.

El tío de la víctima quedó detenido imputado por el abuso sexual agravado seguido muerte, delito que prevé la pena de prisión perpetua. Fuentes judiciales informaron que el hombre había declarado como testigo y que había desviado la investigación, al asegurar que su sobrina no estaba bien en su casa y que quería irse a vivir a la casa de uno de sus abuelos, ubicada en la localidad bonaerense de San Francisco Solano.

En tanto, el fiscal Acosta ordenó que se le tomaran muestras de sangre al imputado, para futuros cotejos de ADN. Los efectivos de la Policía Científica que concurrieron al lugar hallaron el cadáver de la adolescente envuelto en una sábana, desnudo de la cintura para abajo y con un corpiño y una remera en el torso, detallaron a Télam los voceros policiales consultados. Al comenzar a revisar el cuerpo, advirtieron que tenía un golpe importante en la cara, del lado derecho, signos de defensa y ataduras en los tobillos realizadas post mortem, presuntamente para poder mover y enterrar el cadáver.

La madre de la víctima, Vanesa Méndez, pidió que su hermano "se pudra en la cárcel" y aseguró que le había pedido prestada una pala con la que se cree que enterró a su hija. "No tengo palabras y pido justicia para mi hija. Ella había pedido salir para hacer compras y nunca regresó. Todo el barrio la buscaba y las cámaras de seguridad nunca la vieron salir de la zona. Pido justicia y que se pudra en la cárcel", dijo la mujer al canal Crónica TV.

Acerca de su hermano, sostuvo entre lágrimas que los dejó “totalmente destrozados a todos” y relató: “El muy de mierda me mandaba mensajes al celular para que me tranquilice porque la nena iba a volver porque se fue por la culpa de su papá". La mujer, que está embarazada, contó que su hermano le había pedido prestada una pala “para sacar las plantas de marihuana que tenía en su casa” y que ella nunca pensó que podía ser para enterrar a su hija. Sobre Brisa, aseguró que "era hermosa, muy compañera y servicial con todos".Tenía tan solo 13 años. No entiendo por qué le arruinó la vida así. Mi hermano no tenía antecedentes de nada y no entendemos por qué hizo eso tan cruel", agregó. Brisa había sido vista por última vez el miércoles alrededor de las 15.30, cuando salió de su casa para realizar compras. Ese mismo día, a las 12.08, la abuela de la adolescente recibió un mensaje de la aplicación Messenger, en la que supuestamente la menor le escribió: "Estoy lejos, no voy a volver, papá no me quiere, me hace cosas", contaron a Télam las fuentes.

Como el teléfono de Brisa no tenía chip y solo podía usarlo conectado a una red WiFi, el fiscal Acosta solicitó de manera urgente, y a través del Ministerio de Seguridad, que Facebook informara la dirección IP desde donde había sido emitido ese mensaje. La red social informó que había sido transmitido desde un domicilio ubicado en la calle Iparaguirre al 700, donde hay tres viviendas, entre ellas la del tío de la víctima.

Fuente: Télam