El escándalo por la proclamación de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 sumó este miércoles un nuevo capítulo, luego de que River Plate desmintiera la versión oficial sobre la votación que habría legitimado la decisión. Ignacio Villarroel, vicepresidente del club y también de la AFA, aseguró que la supuesta aprobación nunca existió y que el anuncio se realizó sin el procedimiento correspondiente.

Durante la reunión de Comisión Directiva de River, Villarroel detalló que la resolución no surgió del Comité Ejecutivo de AFA, sino de un encuentro informal de la Liga Profesional. “Aclaro algo que está mal informado: ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional”, afirmó el dirigente, según difundió el periodista Leandro Vaquila.

Publicidad

El directivo explicó que la reunión carecía del protocolo habitual y que solo se trató de una instancia informativa sobre el calendario 2026. En este marco, sostuvo que el reconocimiento a Rosario Central fue mencionado sin votación ni manifestación de voluntad de los presentes. “Se comentó que se iba a hacer un reconocimiento por haber liderado la tabla anual. Después eso se transformó, sin consentimiento, en la entrega de la copa a Central”, denunció.

La declaración se suma al comunicado difundido por Estudiantes días atrás, cuando el club platense aseguró no haber participado de ninguna votación, hecho que derivó en presiones por parte de la organización. Con las dos voces coincidiendo en las irregularidades, la controversia crece y pone en cuestión la legitimidad de la coronación.

Publicidad

Ante este panorama, Villarroel fue consultado sobre la posibilidad de que River reclame los títulos de 2021 y 2023, temporadas en las que lideró la Tabla Anual. Lejos de descartarlo, respondió: “Es un tema que está en evaluación y oportunamente lo informaremos”, dejando abierta la puerta a un reclamo histórico.