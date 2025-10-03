La Casa Rosada tomó distancia del diputado José Luis Espert en medio de las acusaciones por su presunto vínculo con Fred Machado, empresario involucrado en causas de narcotráfico. “Esas no son explicaciones que tengamos que dar nosotros, las tiene que dar él”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa.

Adorni afirmó que no es vocero del legislador ni habla en su nombre y remarcó que si faltan más aclaraciones, deberán reclamárselas al propio Espert. “Si sienten que faltan explicaciones se las tendrán que pedir a José Luis y por supuesto que está obligado a darlas porque es un funcionario y nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”, agregó.

El jueves, Espert desmintió las acusaciones mediante un video publicado en redes, y el presidente Javier Milei lo respaldó. “El Profe desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo”, escribió Milei en X. Según Adorni, “el mensaje del mandatario fue bastante claro y no hay mucho más para decir”.

El legislador reconoció que recibió US$200.000 de Fred Machado a comienzos de 2019, pero aseguró que fue por su actividad privada y no relacionada con la campaña ni con el ejercicio de la función pública. “Se trató de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados ni de los que se pudiera sospechar origen ilícito”, sostuvo.

Espert explicó que el pago correspondió a la presentación de su libro La sociedad cómplice en Viedma, la ciudad natal de Machado, quien ofreció trasladarlo en su avión para la presentación. Ese mismo año, Espert decidió involucrarse en política y postularse como candidato presidencial.