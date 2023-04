Gimena Martinazzo abandonó el PRO el año pasado. Ahora decidió cruzar de vereda y acoplarse al equipo de campaña de Carlos Munisaga, candidato a intendente de Rawson por subagrupación Vamos San Juan. La excandidata a intendenta opositora afirmó que tuvo ofrecimiento de otros dirigentes del departamento, pero que se decidió por Munisaga “luego que observara su plan de gobierno y sus ganas de trabajar”.

La dirigenta rawsina afirmó que “una vez que acordamos con Carlos (Munisaga) que me sumaba a su equipo, le aclaré que no buscaba ningún cargo electivo y es más, le dije que no iba a acceder si me lo ofrecía”. Además, dijo que “desde el primer momento estuve colaborando con ideas de gobierno para que se lleven a cabo si se impone en las elecciones del 14 de mayo”.

El salto de Martinazzo es significativo porque tanto en el 2015 como en el 2019 logró tener buenas elecciones y se ubicó como la principal dirigente opositora del departamento, logrando en los últimos comicios convertirse en el segundo bloque de legisladores departamentales con mayores bancas del Concejo de Deliberante.

El salto implica un cambio rotundo para Martinazzo, que viene de militar en el PRO, dentro del Frente Juntos por el Cambio, a trabajar codo a codo en el oficialismo, en un espacio de corte peronista como el que lidera Munisaga.

El tiro de gracia al binomio Martinazzo-PRO vino después de que la Justicia le diera la razón al exdiputado nacional Eduardo Cáceres en la causa por violencia de género que ella inició luego de denunciarlo el 25 de noviembre del 2020.

Tras el inicio de la causa, Martinazzo buscó apoyo interno, pero no llegó, como esperaba, ni de la cúpula provincial ni tampoco de la nacional. Hubo una serie de denuncias cruzadas en el seno partidario: ella pidió rendición de cuentas al presidente del PRO y allegado a Cáceres, Enzo Cornejo; y del otro lado, los concejales de Rawson de su espacio la denunciaron por exigir aportes de campaña.

Tras idas y vueltas, la dirigenta pegó el portazo el 22 de septiembre, día en el que se efectivizó su desafiliación al partido amarillo. Empezó el coqueteo con distintos espacios políticos porque si algo estuvo claro desde el primer momento es que Martinazzo quería continuar haciendo política.