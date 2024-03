Debido a que Bolivia produce menos tomate triturado de lo que consume, importa en cantidades pequeñas, y lo hace mayormente de Argentina, seguido de Italia. En este marco, el tomate sanjuanino se encuentra como uno de los favoritos. Desde la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo realizaron un informe sobre la comercialización de este producto a dicho país.

Prestigiosas empresas agroindustriales de San Juan ya exportan a este mercado con creciente asiduidad. Cabe recordar que se encuentra vigente el Acuerdo de Complementación Económica ACE 36 entre Mercosur y Bolivia, a partir de 1997. En el mismo, a partir del año 2011 la totalidad de los productos del universo arancelario se encuentran desgravados al 100%, previa presentación del certificado de origen.

Publicidad

Las exportaciones sanjuaninas en el año 2023, totalizaron 1.588.225 de dólares en valores FOB y 2.207.855 kilogramos. Entre los principales productos exportados a este destino se encuentran pasas de uva; tapones, tapas, cápsulas y otros dispositivos de cierre, de plástico; placas, paneles, artículos similares de yeso sin adornos revestidos o reforzados con papel o cartón; aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, sin congelar; kétchup y otras salsas de tomate en envases de 1 kg.

Si se observa al sector agroindustrial, que totalizó 153.731 dólares en valores FOB; la posición arancelaria del kétchup y otras salsas de tomate en envases de 1 kg, representan el 64% (unos U$S 97.715); seguido por tomates preparados o conservados sin vinagre o ácido acético, excluidos enteros, trozos o jugos representando el 28% (unos U$S 42.608 valor FOB) y en tercer lugar se encuentran tomates enteros o trozos, preparados o conservados, sin vinagre o ácido acético que representa el 5% (unos U$S 6.987).

Tomate triturado en San Juan

Con alta tecnificación local, el promedio da 100 toneladas por hectárea y hay máximos de 150 toneladas por hectárea. El 95% de la superficie sanjuanina es realizada con riego por goteo. El 85% se cosecha con máquina automotriz. El 75% trasplante mecanizado. U$S 500 mil, estimativamente, cuesta poner en San Juan una cosechadora similar a la vista a campo.

Hoy hay gran interés de productores, porque el clúster producción, comercio, industria funciona muy bien.

Publicidad

En consumo, nuestro país ronda las 600 mil toneladas anuales de demanda, nunca alcanzada. Un anhelo de todo el sector es autoabastecer e incrementar las exportaciones. 14 kilogramos de tomate triturado per cápita, es el consumo de la Argentina, siempre el más alto de toda América del Sur.