Fabián Gramajo, candidato a Diputado Nacional por Fuerza San Juan, recorrió el departamento de Chimbas, visitando a los vecinos del barrio Los Andes en la zona este. Durante la caminata, el candidato dialogó con los residentes, quienes compartieron sus preocupaciones y sus sueños para la comunidad. Este contacto cercano y el escuchar de frente evidencian la importancia de estar presente en el territorio.

Gramajo manifestó que él y su espacio representan “una alternativa frente a un Gobierno Nacional que golpea día a día a los argentinos, quitando derechos y generando tristeza”.

Fabián Gramajo escuchó la problemática de los vecinos. Foto: Gentileza

En su recorrida, el candidato señaló que entre las principales preocupaciones expresadas por los vecinos se encuentran tanto la inseguridad como el desempleo.Respecto a la falta de fuentes de trabajo, Gramajo fue explícito al atribuir la responsabilidad de esta problemática al gobierno nacional.

El candidato reafirmó su compromiso, con un estilo más de vecino que de postulante, de seguir trabajando para que la voz de Chimbas se escuche tanto en San Juan como en la Nación. Él enfatizó que siempre han estado al lado de la gente con humildad y cercanía, entendiendo que “las necesidades no pueden esperar”.