Este jueves, la atención mundial del certamen Miss Universo 2025 volvió a centrarse en la argentina Aldana Masset, una de las participantes que más repercusión generó desde su llegada a Tailandia. La modelo, cantante y asesora de imagen de 25 años se consolidó como una de las grandes favoritas para obtener la corona, tras destacarse en las instancias preliminares y cautivar a la audiencia con su historia personal.

Oriunda de Valle María, en Entre Ríos, Masset ya tenía experiencia previa en concursos de belleza: participó en Miss Universo Argentina 2019. Este año hizo historia al convertirse en la primera entrerriana en ganar el título nacional en 70 años, desde que Hilda Isabel “Coca” Sarli lo lograra en 1955.

Publicidad

Durante las actividades oficiales, Masset generó impacto desde el primer día. Su desfile en traje de baño en el Impact Arena de Pak Kret fue uno de los momentos más comentados del certamen, donde se destacó por su presencia escénica y seguridad. En redes sociales, su participación multiplicó el alcance internacional del concurso, ubicándola rápidamente entre las candidatas más mencionadas.

Además de su trayectoria como modelo, la joven desarrolla una carrera musical. Desde los 13 años combina campañas publicitarias con la música, y en su canal de YouTube comparte covers acompañándose con guitarra. Su paso como vocalista de la banda de cumbia pop Agapornis, entre 2022 y 2023, le sumó experiencia en escenarios de alta exposición. “Fue un aprendizaje enorme”, recordó en una entrevista reciente.

Publicidad

Masset actualmente vive en Belo Horizonte, Brasil, junto a su pareja, el futbolista argentino Fausto Vera, del Atlético Mineiro. Allí muestra parte de su rutina entre entrenamientos, viajes y sesiones de modelaje para marcas internacionales.

En los últimos días, un video que publicó sobre su alopecia dio la vuelta al mundo. La modelo explicó que nació con esa condición y que una zona de su cabeza no desarrolla cabello. Comentó que durante años intentó ocultarlo, pero decidió hacerlo visible como parte de su identidad. El mensaje tuvo un fuerte impacto entre jóvenes y adolescentes que se sintieron representados por su testimonio.

Publicidad

La argentina también llamó la atención durante la pasada en vestido de gala, una instancia clave en la evaluación del jurado. Su presentación reforzó su posición como una de las participantes más fuertes de esta edición.

La final de Miss Universo 2025 tendrá lugar el 21 de noviembre, con transmisión internacional desde Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia. Según analistas y seguidores del certamen, Masset se encuentra entre los nombres con mayor proyección para integrar el grupo de finalistas.