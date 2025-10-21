Luego de que ambos fueran vistos "chichoneando" en un boliche de Buenos Aires, se generaron especulaciones sobre un posible romance que vinculaba románticamente a Chechu Bonelli con Grego Rossello. La noticia había encendido las alarmas, especialmente porque Rossello había reconocido públicamente su interés por la conductora.

Para poner fin a las versiones, el comediante decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales. Inicialmente, Grego citó la nota sobre el supuesto acercamiento en su cuenta de X (anteriormente Twitter) con un comentario cargado de humor. En el título, que lo describía como "el simpático Grego Rossello", él bromeó: "Simpático ponen, pone feo directamente". Este comentario jocoso solo aumentó la curiosidad de sus seguidores, quienes se preguntaban por qué se enfocaba en lo "simpático" sin negar o confirmar el supuesto vínculo con Chechu Bonelli.

Finalmente, para despejar toda duda, Grego Rossello recurrió a su cuenta de Instagram y publicó una story en la que desmintió cualquier relación romántica con Bonelli. El humorista fue categórico al aclarar que entre ellos solo existe una amistad "desde ESPN y no pasa nada más que eso".

Rossello no perdió la oportunidad de añadir una nota de ironía y humor a su declaración, escribiendo y arrobando a la modelo con el comentario: "Si me van a tildar de feo prefiero que no nos relacionen amiga, no es negocio".

Chechu Bonelli respondió inmediatamente a la publicación, sumándose a la broma con complicidad: "JAJAJA sos lo más, amigo 'simpático'".