Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Fuerte

Grego Rossello negó el romance con Chechu Bonelli: "Somos amigos desde ESPN"

Tras ser vistos "chichoneando" en un boliche de Buenos Aires, surgieron rumores de un romance entre Chechu Bonelli y Grego Rossello.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Rosello contó su verdad en redes sociales.

Luego de que ambos fueran vistos "chichoneando" en un boliche de Buenos Aires, se generaron especulaciones sobre un posible romance que vinculaba románticamente a Chechu Bonelli con Grego Rossello. La noticia había encendido las alarmas, especialmente porque Rossello había reconocido públicamente su interés por la conductora.

Para poner fin a las versiones, el comediante decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales. Inicialmente, Grego citó la nota sobre el supuesto acercamiento en su cuenta de X (anteriormente Twitter) con un comentario cargado de humor. En el título, que lo describía como "el simpático Grego Rossello", él bromeó: "Simpático ponen, pone feo directamente". Este comentario jocoso solo aumentó la curiosidad de sus seguidores, quienes se preguntaban por qué se enfocaba en lo "simpático" sin negar o confirmar el supuesto vínculo con Chechu Bonelli.

Publicidad

Finalmente, para despejar toda duda, Grego Rossello recurrió a su cuenta de Instagram y publicó una story en la que desmintió cualquier relación romántica con Bonelli. El humorista fue categórico al aclarar que entre ellos solo existe una amistad "desde ESPN y no pasa nada más que eso".

Rossello no perdió la oportunidad de añadir una nota de ironía y humor a su declaración, escribiendo y arrobando a la modelo con el comentario: "Si me van a tildar de feo prefiero que no nos relacionen amiga, no es negocio".

Publicidad

Chechu Bonelli respondió inmediatamente a la publicación, sumándose a la broma con complicidad: "JAJAJA sos lo más, amigo 'simpático'".

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS