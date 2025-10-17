Guillermina Valdés estuvo esta semana en la presentación de "El divorcio del año", la obra que protagonizará en el verano de 2026 junto a Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal.

Al ser consultada por un cronista de "Puro Show" sobre si se sentía identificada con su personaje, Valdés reconoció que sí. La actriz explicó que "El divorcio es algo que se padece por más que uno tome la decisión". Añadió que es algo que "no funcionó, que duele, es un dolor grande...". Valdés concluyó que no conoce mucha gente que festeje el divorcio, ya que es "una apuesta personal".

Fue en ese contexto que se le preguntó si había logrado reconstruir un buen vínculo con sus ex. Valdés fue clara: "Está todo bien con todos". Sin embargo, explicó que "Uno no reconstruye nada, uno tiene hijos y el vínculo se transforma. Es eso nada más".

La situación más tensa se produjo cuando le preguntaron a la actriz si había visto el reality de Marcelo Tinelli y si era cierto que le habían propuesto participar.

Valdés dejó en claro que no quiere saber nada con su ex y que ya no tenía ganas de ahondar en el tema. La actriz respondió de forma contundente, marcando distancia: "Prefiero no opinar. Pasaron casi 4 años desde que me separé... prefiero no hablar".

La separación de la pareja hace tres años generó mucha controversia. Según el entorno de Marcelo, él no estaba dispuesto a dejarla ir, ya que Valdés fue quien tomó la decisión. La tensión entre ellos aumentó, e incluso Cande Tinelli salió a hablar y fue "muy dura" respecto a Guillermina.

Aunque ambos negaron rumores de un supuesto conflicto económico, este año la empresaria tuvo que salir "furiosa" a aclarar públicamente que todo lo que tenía era fruto de su esfuerzo y que no era mantenida de nadie.