Tal como anticiparon las autoridades del Foro de Abogados y el Bloquismo en el programa Café de la Política, que se emite de lunes a viernes a las 10 por HUARPE TV (19.2 de la TDA), el oficialismo del foro sumó a la agrupación del bloquismo de cara a las elecciones del 20 de noviembre. La lista conjunta estará formada por Wbaldino Acosta Zapata, reconocido en la política provincial por su trayectoria familiar y su experiencia electoral como excandidato a intendente, quien competirá tanto para el Directorio como para el Jurado de Enjuiciamiento.

Wbaldino Acosta Zapata, conocido en la política provincial por su trayectoria familiar y experiencia electoral previa como excandidato a intendente.

La definición llega en la recta final de la inscripción: el 20 de octubre vence el plazo para notificar formalmente a los candidatos al Jury, mientras que el 31 de octubre finaliza la presentación de quienes aspiren a la conducción del Foro.

Publicidad

Acosta Zapata cuenta con el respaldo de la conducción bloquista para definir su estrategia. En las últimas semanas, evaluó tres opciones: formar una alianza con Abogados en Acción, presentarse de manera independiente o integrarse con Abogacía Transformadora, la nueva denominación de la antigua agrupación de Abogados Justicialistas. Finalmente, optó por la primera alternativa, bajo la condición de asegurar representación en el Directorio y el Jury.

Franco Montes, actual presidente del Foro y referente del oficialismo, había mantenido reserva sobre los nombres, pero confirmó que “con los correligionarios hemos hablado y mantenemos el diálogo abierto”. Montes explicó que la incorporación del bloquismo no es casual y se vincula con su historia personal: “Dado mis orígenes y los amigos que tengo adentro del bloquismo, la verdad que sería muy grato que se sumaran a este proyecto”, en referencia a su abuelo, el exministro de Obras Hugo Montes Romaní.

Publicidad

Franco Montes, actual presidente del Foro de Abogados. (Foto: Archivo)

Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista, destacó la importancia de sumar representación dentro de los cargos: “El Bloquismo cuenta con numerosos profesionales afiliados al Foro, por lo que exigirá tener lugares expectantes en la lista. Estos votos son importantes en cualquier comicio que pueden definirla”.

Luis Rueda, presidente del Bloquimo. (Foto: Archivo)

Con esta alianza, el oficialismo busca consolidar su continuidad y ampliar la base de apoyo, integrando sectores que habían sido rivales en comicios anteriores. La integración del bloquismo no solo fortalece la lista, sino que también representa un gesto de unidad interna. En el ajedrez político del Foro de Abogados, la Presidencia no se gana solo con la base, sino con la capacidad de sumar voluntades y alianzas estratégicas. El 20 de noviembre, los abogados sanjuaninos tendrán la última palabra sobre el éxito de esta estrategia de ampliación.