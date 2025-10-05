El grupo islamista Hamas pidió este domingo un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes israelíes por palestinos detenidos, en la antesala de las negociaciones indirectas que comenzarán este lunes en Egipto. Dichas conversaciones girarán en torno al plan de paz impulsado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca poner fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que Hamas “no puede aceptar parcialmente” la propuesta, sino que debe hacerlo “en su totalidad”. “No alimenten al cocodrilo porque vendrá por ustedes”, dijo el mandatario en una entrevista con Euronews, en alusión a los líderes europeos. Netanyahu sostuvo que si Hamas rechaza el acuerdo, Washington respaldará completamente a Israel para dar un fin militar al conflicto.

Las negociaciones, que se realizarán en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, contarán con la participación del enviado estadounidense Steve Witkoff y del asesor Jared Kushner. El objetivo central será definir las condiciones para la liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamas irrumpieron en territorio israelí causando la muerte de 1.200 personas. Se estima que unos 20 rehenes siguen con vida.

“Hamas está muy interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar inmediatamente el proceso de intercambio de prisioneros”, declaró un responsable del grupo a la agencia AFP, bajo condición de anonimato. Sin embargo, el movimiento insistió en que Israel debe suspender todas sus operaciones militares, incluidos los bombardeos y los sobrevuelos de drones, y retirarse completamente del interior de Ciudad de Gaza antes de cualquier acuerdo.

El plan de Trump, en tanto, prevé un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamas. “Esperemos que podamos terminarlo por las buenas y no por las malas”, concluyó Netanyahu, dejando abierta la posibilidad de una nueva ofensiva si las negociaciones fracasan.

Fuente: AFP / EFE.