En septiembre de 2025, la venta de autos usados alcanzó su cifra más alta desde 1995, con un total de 171.364 unidades vendidas, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Esta cifra representa un aumento del 5,45% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que respecto a agosto (167.525 unidades) el crecimiento mensual fue del 2,29%.

Publicidad

Durante los primeros nueve meses del año, se comercializaron 1.436.656 vehículos usados, lo que implica una suba del 13,84% frente al periodo enero-septiembre de 2024, cuando se vendieron 1.262.016 unidades.

En cuanto a los modelos más demandados, el Volkswagen Gol y Trend mantuvieron su liderazgo con 9.313 unidades vendidas en septiembre, superando en 141 unidades el volumen registrado en agosto.

Publicidad

Ranking de los 10 autos usados más vendidos en septiembre 2025:

Volkswagen Gol y Trend: 9.313 unidades

Toyota Hilux: 6.292 unidades

Chevrolet Corsa y Classic: 4.843 unidades

Ford Ranger: 4.633 unidades

Volkswagen Amarok: 4.602 unidades

Ford EcoSport: 3.620 unidades

Peugeot 208: 3.529 unidades

Toyota Corolla: 3.379 unidades

Fiat Palio: 3.141 unidades

Ford Fiesta: 2.917 unidades

Estos datos reflejan una tendencia sostenida de crecimiento en el mercado de vehículos usados, consolidando a modelos como el Volkswagen Gol como favoritos entre los compradores.