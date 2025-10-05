Economía > Ranking
Top ten de los autos usados más vendidos en septiembre
POR REDACCIÓN
En septiembre de 2025, la venta de autos usados alcanzó su cifra más alta desde 1995, con un total de 171.364 unidades vendidas, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
Esta cifra representa un aumento del 5,45% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que respecto a agosto (167.525 unidades) el crecimiento mensual fue del 2,29%.
Durante los primeros nueve meses del año, se comercializaron 1.436.656 vehículos usados, lo que implica una suba del 13,84% frente al periodo enero-septiembre de 2024, cuando se vendieron 1.262.016 unidades.
En cuanto a los modelos más demandados, el Volkswagen Gol y Trend mantuvieron su liderazgo con 9.313 unidades vendidas en septiembre, superando en 141 unidades el volumen registrado en agosto.
Ranking de los 10 autos usados más vendidos en septiembre 2025:
- Volkswagen Gol y Trend: 9.313 unidades
- Toyota Hilux: 6.292 unidades
- Chevrolet Corsa y Classic: 4.843 unidades
- Ford Ranger: 4.633 unidades
- Volkswagen Amarok: 4.602 unidades
- Ford EcoSport: 3.620 unidades
- Peugeot 208: 3.529 unidades
- Toyota Corolla: 3.379 unidades
- Fiat Palio: 3.141 unidades
- Ford Fiesta: 2.917 unidades
Estos datos reflejan una tendencia sostenida de crecimiento en el mercado de vehículos usados, consolidando a modelos como el Volkswagen Gol como favoritos entre los compradores.