El Grupo Buenaventura Farmacias lanzó una convocatoria laboral destinada a incorporar personal para desempeñarse en el área de auditoría de recetas, una tarea clave dentro del circuito de control y gestión farmacéutica.

Según informaron desde la empresa, la búsqueda está orientada a candidatos con experiencia previa comprobable en auditoría, control de recetas médicas y manejo de documentación sanitaria. Este puesto requiere responsabilidad, precisión en la revisión de datos y conocimiento de las normativas vigentes del sector farmacéutico.

La tarea de auditoría de recetas es fundamental para garantizar la correcta validación de prescripciones, el cumplimiento de los requisitos de las obras sociales y la trazabilidad de los medicamentos dispensados.

El Grupo Buenaventura, una de las redes de farmacias más reconocidas de la provincia, continúa ampliando su equipo de trabajo con el objetivo de optimizar sus procesos internos y reforzar la calidad del servicio brindado a los pacientes.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico infobuenafarma@gmail.com, indicando en el asunto del mensaje la posición a la que aplican.