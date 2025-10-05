Publicidad
Publicidad

Provinciales > Empleo

Empresa de emergencias médicas busca chofer profesional

Una empresa de servicios médicos abrió una convocatoria laboral en San Juan para incorporar choferes profesionales con experiencia en ambulancias. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La búsqueda forma parte del plan de expansión de Emergencias. Foto: Gentileza.

La compañía Emergencias, líder en atención médica prehospitalaria y traslados sanitarios, lanzó una búsqueda laboral en San Juan para incorporar choferes profesionales a su red de servicios. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia previa en servicios de ambulancias, licencia de conducir categoría D4 y capacitación en RCP, DEA y manejo defensivo.

Los postulantes seleccionados se sumarán al equipo operativo que brinda atención médica de urgencia y traslados en toda la provincia. Entre los beneficios del puesto, se destaca un régimen de diagramación de 14 x 14 días, lo que permite períodos alternados de trabajo y descanso.

Publicidad

La búsqueda forma parte del plan de expansión de Emergencias, que continúa fortaleciendo su presencia en distintas regiones del país con el objetivo de mejorar la cobertura y la respuesta ante situaciones críticas de salud.

Las personas interesadas en formar parte del equipo pueden comunicarse para obtener más información o enviar su postulación al número 264 436-0406.

Publicidad

La empresa recordó que busca profesionales comprometidos, responsables y con vocación de servicio, capaces de desempeñarse en contextos de alta exigencia y de trabajar en coordinación con personal médico y de enfermería durante las intervenciones.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS