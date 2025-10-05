La compañía Emergencias, líder en atención médica prehospitalaria y traslados sanitarios, lanzó una búsqueda laboral en San Juan para incorporar choferes profesionales a su red de servicios. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia previa en servicios de ambulancias, licencia de conducir categoría D4 y capacitación en RCP, DEA y manejo defensivo.

Los postulantes seleccionados se sumarán al equipo operativo que brinda atención médica de urgencia y traslados en toda la provincia. Entre los beneficios del puesto, se destaca un régimen de diagramación de 14 x 14 días, lo que permite períodos alternados de trabajo y descanso.

La búsqueda forma parte del plan de expansión de Emergencias, que continúa fortaleciendo su presencia en distintas regiones del país con el objetivo de mejorar la cobertura y la respuesta ante situaciones críticas de salud.

Las personas interesadas en formar parte del equipo pueden comunicarse para obtener más información o enviar su postulación al número 264 436-0406.

La empresa recordó que busca profesionales comprometidos, responsables y con vocación de servicio, capaces de desempeñarse en contextos de alta exigencia y de trabajar en coordinación con personal médico y de enfermería durante las intervenciones.