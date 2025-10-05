El Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines entró en su etapa decisiva y ya tiene definidos a los finalistas. Este domingo, el Barcelona de España y el Sporting Lisboa de Portugal protagonizarán la gran final del torneo internacional que se disputa en el estadio Aldo Cantoni, bajo la organización del Gobierno de San Juan, la Agencia San Juan Deportes y World Skate, con el acompañamiento de la Federación Sanjuanina de Patín y la Confederación Argentina de Patinaje.

En una de las semifinales, el Sporting se impuso ante su compatriota Barcelos por 3 a 1, con goles de Alessandro Verona, Roc Pujadas y Gonzalo Romero, mientras que Miguel Vieira descontó para los derrotados. Por su parte, Barcelona mostró toda su jerarquía y derrotó con autoridad a Centro Valenciano por 5 a 0, con tantos de Sergi Aragonés (2), Ferran Font, Ignacio Albart y Sergi Llorca.

Publicidad

De esta manera, los equipos portugueses definieron el tercer puesto, que se disputará este domingo a las 17:30 entre Barcelos y Centro Valenciano. Antes, a las 12:00, San Jorge de Chile y Olimpia de Argentina jugarán por el quinto lugar, luego de vencer a Andes Talleres (2-1) y Melbourne (6-3) respectivamente.

El cierre de la jornada del domingo comenzará temprano con el duelo por el séptimo puesto entre Melbourne y Andes Talleres, desde las 9:30. La gran final entre Barcelona y Sporting Lisboa está programada para las 20:30, prometiendo una definición de alto nivel entre dos potencias del hockey mundial.