Cuando restan solo tres domingos para las elecciones generales, el presidente Javier Milei se prepara para una semana cargada de actividades políticas y presentaciones públicas que marcarán el cierre de su estrategia proselitista antes de la veda electoral.

Según confirmaron fuentes del comando de campaña nacional de La Libertad Avanza, el mandatario buscará “ir a todos los lugares que pueda en esta ventana corta de tiempo” para apuntalar a los candidatos libertarios en distintos distritos del país.

Publicidad

El inicio de la semana estará dominado por el show de presentación de su libro “La Construcción del Milagro”, que se realizará en el Movistar Arena. El evento contará con la presencia de casi todo el Gabinete nacional, un discurso del Presidente y una presentación musical de “La Banda Presidencial”, integrada por el propio Milei junto a Bertie Benegas Lynch, Joaquín Benegas Lynch y Marcelo Duclos, con Manuel Adorni como presentador.

Tras esa actividad, el libertario emprenderá una gira federal que incluirá cinco provincias. El martes viajará a Mar del Plata para participar de la inauguración de una planta junto al intendente Guillermo Montenegro, quien podría integrar el Gabinete en una futura reestructuración.

Publicidad

El jueves la agenda continuará en Mendoza, con un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio de San Rafael, gestionado por el gobernador Alfredo Cornejo. Allí se mostrará con el ministro de Defensa y candidato a diputado, Luis Petri. Más tarde, viajará a Santa Cruz, donde respaldará al postulante Jairo Guzmán.

El viernes tendrá una breve actividad vinculada a YPF, mientras que el sábado el foco estará puesto en el Norte argentino, con visitas a Chaco y Corrientes. En la primera provincia, el oficialismo busca reforzar su presencia frente al crecimiento de Fuerza Patria, espacio liderado por Jorge Capitanich, que compite con fuerza por las bancas del Senado. En Corrientes, en tanto, Milei acompañará a Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional, en un distrito donde los libertarios buscan recuperarse tras la derrota de agosto.

Publicidad

Con esta gira, el mandatario habrá recorrido nueve distritos desde el inicio de la campaña, con visitas previas a Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe y Entre Ríos, donde se mostró junto a los candidatos libertarios de cada región.

La intensa agenda política de Milei se desarrollará en la antesala de su viaje oficial a Estados Unidos, donde será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca el martes 14 de octubre.