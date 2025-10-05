Una empresa local lanzó una búsqueda laboral para incorporar a su equipo un Analista de Compras, con perfil orientado a la gestión logística y el control de insumos y materiales. La convocatoria está dirigida a profesionales o técnicos con experiencia en administración de stock, presupuestos y procesos de adquisición.

Entre las principales tareas del puesto se incluyen la gestión de logística para la recepción y entrega de materiales, el control de stock tanto en el pañol como fuera de él, y el seguimiento de la documentación correspondiente a las compras realizadas.

El Analista de Compras también deberá cargar órdenes de pedido, gestionar la adquisición de insumos y materiales de producción, así como los elementos de protección personal necesarios para el personal operativo. Además, será responsable de analizar los presupuestos solicitados a proveedores, comparando costos y condiciones para optimizar los recursos de la empresa.

La compañía busca personas proactivas, organizadas y con capacidad analítica, que puedan desenvolverse en entornos dinámicos y aportar eficiencia a los procesos de abastecimiento.

Los interesados en postularse pueden enviar su currículum o carta de presentación al correo electrónico postulantesrrhh@gmail.com.