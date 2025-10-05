El sábado pasado, alrededor de las 20:30 horas, un incendio forestal de gran magnitud se desató en calle 14, al Este de Ruta 40, en Pocito, provocando graves daños materiales y dejando un saldo de aproximadamente 25 hectáreas quemadas.

Las pérdidas fueron en algunos casos desde lo material hasta la muerte de algunos perros mascotas. (Foto gentileza)

Las llamas avanzaron rápidamente sobre una vivienda que quedó completamente destruida, árboles, alambrados y tendidos eléctricos, lo que obligó a cortar el tránsito en la zona. Si bien no se registraron víctimas humanas, varias familias sufrieron pérdidas materiales y la muerte de mascotas, según relataron los vecinos.

La casa de un vecino quedó en ruinas. (Foto gentileza)

En el lugar trabajaron cerca de 30 bomberos voluntarios de Rivadavia, Chimbas y Capital, además de personal de Bomberos de la Policía de San Juan. Los trabajos de extinción se extendieron durante varias horas hasta lograr controlar el fuego.

Los vecinos del sector manifestaron su malestar por lo que calificaron como una asistencia tardía de parte de los organismos estatales. “Solo recibimos ayuda de la Dirección de Asistencia Directa y Políticas Alimentarias del Gobierno de San Juan, pero fue muy tarde”, señalaron fuentes a DIARIO HUARPE.

Por otro lado, según el balance oficial de la Policía de San Juan, durante esa jornada se registraron 36 intervenciones por incendios en toda la provincia, algunas de ellas con daños significativos a bienes materiales y al medio ambiente. En el caso de Pocito, remarcaron que no hubo que lamentar víctimas ni heridos, ni entre civiles ni entre bomberos.