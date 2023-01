En Rodeo, cerca de Pismanta, hay un predio de 400 hectáreas que se convertirá en el primer Parque Industrial del departamento Iglesia. El lugar, dicen, albergará cualquier tipo de industria o empresa de servicio industrial. Pero su ubicación deja en claro que el enorme predio tendrá como usuarios estratégicos a empresas proveedoras de la minería y la energía solar. Es que está en el cruce de las rutas 150 y 410, que llevan Veladero y Josemaría.

Las parcelas, que se definirán de acuerdo a la necesidad de la empresa, tendrán en cuenta las dimensiones de la industria minera.

La necesidad de un espacio como este quedó clara. Apenas anunciado el proyecto, ya hay cuatro pedidos formales de instalación y una docena “de palabra”. Esto lo confirmó a DIARIO HUARPE el secretario de Obras y Servicios de Iglesia, Elio Giuliani, quien también está a cargo del proyecto del parque y contó los detalles del mismo.

Entre las últimas semanas de enero y principios de febrero, desde el municipio esperan tener aprobado el trámite que declara el predio como Parque Industrial inscripto en el registro nacional. Es el único requisito legal que les falta y a partir de ahí podrían recibir financiamiento para obras de mayor tamaño.

Aun así, Iglesia con fondos propios ya inició el cierre perimetral y pronto esperan empezar la obra del portal de entrada. También están terminando un reglamento interno, que incluirá qué tipo de empresas se pueden instalar, la obligatoriedad de dar prioridad a mano de obra iglesiana y otras normativas. También delimitará las parcelas a concesionar. Giuliani explicó que harán una división de entre 2 y 5 hectáreas, dependiendo del tipo de industria que se quiera instalar.

El proyecto viene desde hace años y que se vio impulsado por la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría. El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, aseguró que la expectativa creció durante 2022, y aunque muchos quedaron a la espera de que se licitaran obras, han sumado consultas al respecto.

El objetivo general del parque es que pueda albergar a más industrias de forma ordenada. La mirada está puesta tanto en la minería como en el desarrollo de energía solar, ya que Iglesia es el departamento con mayor cantidad de superficie de paneles de la provincia.

Desde el municipio ya consiguieron habilitación de todos los servicios básicos y sumarían otros, como una estación de bomberos.

Esto, explicaron desde el municipio, permitirá un crecimiento ordenado y también facilitará que se instalen líneas productivas con mano de obra local. Es que durante los 18 años desde la apertura de Veladero hubo industrias que se asentaron en el departamento, pero en predios individuales.

Esta dispersión no es la mejor de las alternativas, porque al no haber sido un departamento industrial a lo largo de su historia, la infraestructura muchas veces no es la óptima. Pero además, el departamento quiere conservar su naturaleza, por lo que avanzan en una serie de normativas de ordenamiento territorial para que, una vez instalado el parque, se concentre ahí la mayor parte de las empresas.

Qué tendrá el primer parque industrial de Iglesia

En la actualidad Iglesia cuenta con una mina de oro en explotación, Veladero, y dos de los proyectos más grandes de cobre de la provincia, Filo del Sol y Josemaría. Además, cerca de la mitad de la capacidad instalada de producción de energía solar está en territorio iglesiano y creen que, con la construcción de una línea de 500 kV, esta podría aumentar.

Sobre todo en el sector minero, las empresas instaladas en el departamento son las que tienen prioridad a la hora de acceder a licitaciones. “Una de las cosas que se piden es que tengan al menos dos años de residencia para poder tener prioridad del anillo uno”, explicó Espejo. Por eso es que no descartan que lleguen más inversiones de industrias asociadas y proveedoras.

Algunas firmas cuentan con oficinas en el departamento, pero lo que buscan es que haya trabajo in situ. Pero para eso, la infraestructura es clave, por eso el parque podría impulsar un cambio en la matriz productiva.

“Tenemos ya el impacto ambiental para la construcción del parque y todas las habilitaciones de servicios, incluido el suministro eléctrico”, confirmó Giuliani. En el lugar también analizan la posibilidad de que haya una expendedora de combustible con capacidad industrial. Esto facilitaría que por ejemplo, proveedores mineros puedan recargar su flota en el lugar.

El predio cuenta con 400 hectáreas, pero en un principio trabajarán en 90 de estas. Una de las primeras empresas que ya inició el trámite para tener su parcela es una cementera.

En el interior del parque instalarán también una estación de bomberos, según plantea el proyecto original. También buscaron una zona que por sus características podría recibir hasta ensamblado de paneles solares. Para el departamento, explicaron, es una oportunidad de abrir las puertas a un futuro industrializado.