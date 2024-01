¡Impresionante! Comienza a armarse la cartelera del UFC 300: dos títulos en juego

La anticipación para UFC 300 alcanza nuevas alturas con el anuncio de dos emocionantes peleas por el título, que sin duda elevarán la temperatura en el T-Mobile Arena de Las Vegas el 13 de abril. El CEO de UFC, Dana White, reveló estas adiciones a través de las redes sociales, consolidando un evento que promete ser épico. Sin dudas, los fanáticos están expectantes por lo que pueda ocurrir esa noche.

En una colisión esperada por los fanáticos, Justin Gaethje se enfrentará al excampeón del Peso Pluma, Max Holloway, en una emocionante pelea por el título BMF (Baddest Motherfucker). De ese modo, quien ganó el cinturón en una destacada revancha contra Dustin Poirier el año pasado, buscará defender su título ante el hawaiano, que ha demostrado su capacidad con una impresionante victoria por nocaut contra Chan Sung Jung en su última presentación.

Además, la cartelera principal de pago por evento contará con el veterano Jim Miller, quien ha logrado su anhelado deseo de participar en el evento estelar enfrentándose al experimentado Bobby Green. El primero de los mencionados, tras su destacada actuación contra Gabriel Benítez en UFC Vegas 84, rápidamente solicitó una oportunidad en UFC 300 y su deseo fue concedido.

Estas incorporaciones se suman a la ya anunciada pelea de Peso Paja femenino entre la campeona Zhang Weili y Yan Xiaonan, asegurando que UFC 300 sea una velada llena de acción y determinación por los codiciados títulos en juego. Con Gaethje vs. Holloway y Miller vs. Green en la cartelera, los aficionados pueden esperar una noche inolvidable llena de emociones y momentos destacados en el octágono.

La cartelera del UFC 300 hasta el momento

Zhang Weili vs. Yan Xiaonan.

Charles Oliveira vs. Arman Tsarukyan.

Jiri Prochazka vs. Aleksandar Rakic.

Calvin Kattar vs. Aljamain Sterling.

Deiveson Figueiredo vs. Cody Garbrandt.

Bo Nickal vs. Cody Brundage.