"Va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina" anunció Alberto Fernández el 15 de marzo de 2022, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzara el 4,7% en febrero. Un año después, los números dicen que esta declaración terminó en negativo para el país. En San Juan los valores difieren habitualmente por algunas décimas, pero lo cierto es que sectores sociales denuncian hace tiempo una caída en la calidad de la alimentación.

DIARIO HUARPE se comunicó con Laura Vera, presidenta de Amas de Casa del País, asociación que mes a mes realiza relevamientos de precios, pero que también está en contacto con referentes barriales para conocer cómo están afectados. Para la dirigente “no hubo ni siquiera una batalla contra la inflación, no existió un momento en el que dijéramos acá empezamos a batallar. Fueron algunos dardos, pero no hubo una guerra”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Vera explicó que durante este año las familias, sobre todo las más vulnerables, fueron dejando de consumir más y más cosas, en especial alimentos de calidad. “La gente está resignada y va viviendo como puede. Nos quejamos, pero nos acomodamos, sacamos una cosa y ponemos otra, cambiamos hábitos culturales, como dejar la carne y reemplazarla con legumbres”, explicó.

Al principio, dijo, los consumidores cambiaban las primeras marcas por otras, pero luego se intensificó el grave fenómeno de cambiar vitaminas y proteínas por arroz y fideos. El pollo y el huevo también fueron cayendo mientras avanzó el 2022, porque subieron de precio. El cartón pasó de 350 a 1250 pesos en un año.

Vera aseguró que durante el año notaron también fuertes subas por especulación. “Los grandes aumentan para tener más ganancias y los chicos porque no saben si van a poder tener stock”, dijo. Pero esto se vio en que, por ejemplo, el tomate aumentó de $180 a $350 en la época en la que debería bajar el precio, en plena cosecha, mientras verduras que no eran de estación no sufrían esta variación. “Se escudan en la sequía, pero la sequía no puede afectar solo al tomate y no al resto de la verdulería”, analizó.

Mes a mes, así se llegó al 102% en plena “guerra” contra la inflación

15 días después de los anuncios de Alberto Fernández, el primer valor ya estaba por encima de del 4,7 que había alarmado en febrero. Era el valor más alto en 20 años y en San Juan los especialistas planteaban un escenario pesimista y criticaban que las medidas hasta el momento eran "parches".

Publicidad

Gastronomía y hoteles hicieron punta junto con la indumentaria en el cuarto mes del año pasado. Bajó levemente con respecto al mes anterior, pero fue el segundo más elevado desde que asumió Fernández. La proyección anual dio un salto se empezó a hablar de un 70% a diciembre.

Bajó prácticamente un punto desde abril, pero aun así la variación de precios fue un 0,1% mayor a lo que se esperaba, que era un 5 redondo. Los rubros que más subieron fueron indumentaria, transporte, salud y gastronomía.

Después de la leve desaceleración de mayo, junio volvió al alza. Empezó el descongelamiento de tarifas, como agua, prerpagas, combustibles y colegios, sectores que hicieron punta. En San Juan este valor fue menor, ubicándose en el 4,9% según Amas de Casas.

En el arranque de la segunda mitad de año la inflación hizo su contraataque más brutal, con el mayor aumento de los últimos 20 años, solo comparable con el mismo mes de 2.002.

En el octavo mes del año la inflación acumulada llegó al 56,4%, apenas bajó respecto a julio y se empezó a hablar de que antes de fin de año se iba a acumular un 100% de inflación. A la tormenta por la renuncia de Guzmán se le sumó la salida de Batakis.

En el inicio de la primavera, los alimentos fueron otra vez los grandes impulsores del IPC. La papa fue noticia en San Juan y en todo el país, porque era de los productos más elegidos, pero tuvo un salto del 70% en su valor. A la vez, la variación en la provincia fue del 6,6%, más alto que en Nación.

Otra vez el resultado global mensual fue mayor al mes anterior, con comunicaciones, servicios y combustibles como mayores impulsores. En la provincia el ministerio de Hacienda reveló que la variación fue del 5,5%.

Por primera vez desde febrero, el IPC perforó el piso del 5% a nivel nacional. En San Juan, en cambio, la medición local fue de 5,4% con comunicaciones y educación como los rubros que más subieron.

Con el valor del último mes del año la inflación acumulada quedó en un 94,8%. No se cumplieron los pronósticos más pesimistas de que iba a estar por encima del 100% por muy poco, pero sí fue la más alta desde 1991. En San Juan, el análisis fue que los desacuerdos políticos causaron los aumentos.

Otra vez por encima de los 6 puntos, la inflación de enero rompió la ilusión de una desaceleración que dio el mes de noviembre. Otra vez las tarifas encabezaron la suba, seguidos por los alimentos, donde la sequía empezó a ser un factor del que se habló continuamente.

Especialistas sanjuaninos hablaron de un fenómeno esperable y otros pidieron tomar medidas urgentes.

La inflación interanual llegó al 102,5%. Teniendo en cuenta que la guerra contra la inflación se anunció justo después de febrero del 2022, se podría decir que este valor, el más alto desde 1991, representa los resultados que obtuvo Alberto Fernández.

La gestión nacional tuvo múltiples factores externos, ya que 2022 fue el periodo con más inflación internacional. La sequía impactó en el precio de alimentos directa e indirectamente.

La política fue protagonista del proceso. Julio, cuando el ruido fue de una ruptura entre quienes todavía apoyaban a Martín Guzmán y quienes no se intensificó, fue el mes de mayores aumentos. El proceso de liberar tarifas que estuvieron congeladas en pandemia también se cobró sus puntos porcentuales, sobre todo en combustible, que afectó a toda la cadena económica.

Este febrero es el tercer mes con mayor inflación de los últimos meses. Solo se ve superado por julio y agosto de 2022.

Massa dijo en enero que quería que para abril la inflación fuera menor a los 4 puntos porcentuales. Tras los anuncios de los dos primeros IPC del 2023, ya no quedan proyecciones que nombren esta posibilidad.