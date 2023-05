Verónica Pujado es una madre soltera que junto a sus dos hijos se encuentra viviendo un doloroso momento. El pasado jueves fueron a hacer unas compras durante media hora y al regresar a su vivienda, que está ubicada frente a la Subcomisaría Ansilta, se encontraron con un panorama desolador, habían sido desvalijados. Este no sería el primer robo que le toca padecer en su domicilio y aparentemente los autores serían de la zona.

Según las palabras de la mujer que vende semitas para poder sustentar a sus hijos, la primera reacción al ver todas sus cosas revueltas por la vivienda, fue cruzarse desesperadamente a la sede policial que está frente a la casa. “No me han dejado nada. Nos saquearon los placares, rompieron cosas. Robaron una bicicleta de mi hijo, la computadora del Conectar Igualdad de mis hijos. Parecía que mi casa había sido atacada por pirañas”, relató a DIARIO HUARPE.

La sede policial está ubicada frente a la vivienda que fue robada. Gentileza.

Al cruzarse a la Subcomisaría pudo observar como una mujer que vive a dos casas más tiró la bicicleta recientemente robada en la puerta del edificio policial. “Ella dijo que recién se la había vendido su hermano, muy conocido delincuente”, agregó.

Por esta razón, la mujer hizo la denuncia correspondiente, pero explicó a este medio que se siente desprotegida, ya que denunció con foto y nombre de quienes habrían llevado a cabo el robo. “Estuve yendo constantemente a preguntar a la Subcomisaría para recuperar mis cosas y me dicen que se hicieron dos allanamientos que salieron negativos. La Policía de acá culpa al juzgado, que se demora en los allanamientos. Me dicen que hay dos allanamientos más que ellos han pedido y el juzgado no se los da”, comentó.

Una de las puertas quedó dañada tras el robo a la vivienda. Gentileza.

Ante esta situación, Verónica dijo que a medida que van pasando los días, son menos las esperanzas que tiene para encontrar aunque sea la computadora que necesitan sus hijos para sus estudios. Por este motivo, apeló a la solidaridad para quienes deseen ayudarle, ya que no tiene los recursos necesarios para poder reponer las pérdidas sufridas. Para comunicarse con Verónica Pujado, pueden contactarla al 264 405-1935.

Los delincuentes vaciaron los placares de la casa. Gentileza.