El fiscal federal Diego Luciani solicitó que se ejecuten de “manera inmediata” los bienes de Cristina Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad. El planteo fue realizado en respuesta a las objeciones de la expresidenta contra la intimación para avanzar con el decomiso del dinero reclamado por el fraude en las obras públicas de Santa Cruz.

Cristina Kirchner, que cumple condena en su domicilio, rechazó la intimación que le ordena depositar 530 millones de dólares. En su presentación, sostuvo que el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, no es competente para disponer el decomiso de sus bienes.

Antes de resolver, el Tribunal le dio vista al fiscal Luciani para que dictaminara sobre el planteo. En un escrito de 21 páginas, el fiscal rechazó el argumento de la expresidenta y pidió que “se haga efectiva la intimación cursada por el Tribunal y se proceda inmediatamente a la ejecución de los bienes de los condenados”.

Con este pedido, el fiscal busca que se cumpla lo resuelto en la sentencia que condenó a Cristina Kirchner y otros imputados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.