Jaguares hizo historia: llegó por primera vez a las semifinales del Super Rugby

Jaguares construyó su mejor temporada en el Super Rugby: terminó segundo en la tabla general, avanzó por segundo año consecutivo a los playoffs y se aseguró por primera vez la localía en cuartos de final.

Pero consciente de su gran presente, fue por más y escribió otra página en su historia. Porque este viernes venció 21 a 16 a Chiefs en Vélez y se metió por primera vez en las semifinales del certamen.

La franquicia argentina sorprendió en el comienzo del encuentro y abrió el marcador cuando el reloj no había llegado al minuto de juego, con un try de Pablo Matera, que no pudo convertir Joaquín Díaz Bonilla.

Muy enchufados en todas las líneas, los dirigidos por Gonzalo Quesada siguieron presionando y obligaron a jugar bien cerca del ingoal rival. Estuvieron ahí nomás de ampliar la ventaja a los 6 minutos, pero a Jerónimo De la Fuente se le escapó la pelota y no pudo apoyar un nuevo try.

Los argentinos se armaron sólidos en defensa y con buenos tackles evitaron que los neozelandeses abrieran el marcador. Y a los 22 minutos, Díaz Bonilla convirtió un penal y puso el 8-0 parcial.

La desventaja temprana pareció despertar a Chiefs, que niveló el juego, le robó la pelota a Jaguares y logró dar vuelta el resultado antes de irse al descanso.

A los 27 minutos, tras una gran jugada de Brad Weber, Lachlan Boshier recibió la pelota casi abajo de los palos y sumó un try, que convirtió Jack Debreczeni. Y 9 minutos más tarde, Debreczeni convirtió un penal y marcó el 10-8 parcial para los visitantes.

Chiefs extendió su buen momento en el arranque del segundo tiempo y con un penal de Debreczeni a los cuatro minutos y otro de Marty McKenzie, dos más tarde, agrandó a 16-8 la distancia.

Los argentinos no bajaron los brazos. A los 12 minutos, en una buena jugada colectiva movieron la pelota de izquierda a derecha y Matías Moroni apoyó un nuevo try. Díaz Bonilla convirtió y dejó a Jaguares apenas un punto abajo en el marcador (15-16).

Tres minutos después, el apertura surgido en Hindú adelantó otra vez a los locales por 18-16 con otro penal. Y a los 20 anotó otro penal para el 21-16. De ahí en más, el marcador no varió pero hubo mucho sufrimiento cerca del ingoal argentino. La defensa se hizo fuerte y solidificó el triunfo.

Jaguares recibirá en semifinales al vencedor del duelo que Brumbies, tercero, y Sharks, sexto, disputarán este sábado en Canberra. Crusaders, gran dominador de la primera fase, venció por 38 a 14 a Highlanders en Christchurch y se transformó en el primer clasificado a semifinales. En esa instancia se medirá con Hurricanes o Bulls, que chocarán en Wellington.