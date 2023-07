Luego de varios días de negociaciones, Boca presentó de forma oficial a sus dos primeros refuerzos: Lucas Janson, proveniente de Vélez; y Lucas Blondel, de último paso por Tigre. Ambos fueron presentados en conferencia de prensa y dejaron sus sensaciones por este nuevo paso en su carrera.

Jorge Amor Ameal, presidente del club, y Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol, se hicieron presentes en la presentación. De hecho, el mandamás Xeneize se expresó vía Twitter: “Bienvenidos a casa, Lucas Blondel y Lucas Janson. Esa ilusión que hoy les brilla en la cara es la misma que tenemos todos los hinchas de Boca. Muchos éxitos para todo lo que se viene”.

Janson, cuyo pase costó 3,5 millones de dólares, disputó 163 partidos en Vélez y marcó 40 goles. A sus 28 años tiene la oportunidad más grande su carrera y no dudó en remarcarlo: "La realidad es que cuando llega una chance así, no querés desaprovecharla. Cuando mi representante me llamó y me dijo del interés de Boca, de mi parte hice todo lo posible para que se termine dando”.

El otro refuerzo es Lucas Blondel, de 26 años, inició su carrera en Atlético Rafaela, donde disputó 72 partidos y marcó 5 tantos. En 2021 pegó el salto a Tigre y tuvo muy buenos rendimientos. En el conjunto de Victoria jugó 98 encuentros y anotó siete goles.

En su presentación, no dudó en expresar lo que se siente estar en la Bombonera, donde estuvo presente mirando el partido del lunes ante Newell´s. "Entrar a La Bombonera te activa todos los sentidos, es algo muy lindo, lo viví como rival y es algo impresionante, no me quiero ni imaginar tener esa gente a favor, con muchas ganas de vivirlo".