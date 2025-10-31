El presidente Javier Milei participará este sábado 8 de noviembre en la asunción de Rodrigo Paz, quien se impuso en las elecciones de Bolivia y pondrá fin a 20 años de gestión socialista en ese país. Fuentes oficiales de Casa Rosada confirmaron que la ceremonia se desarrollará en La Paz, y que se evalúa la posibilidad de que el mandatario argentino realice una escala previa en Santa Cruz de la Sierra, capital económica de Bolivia.

El viaje representa un gesto político de apoyo y un acercamiento estratégico entre ambos gobiernos. Milei busca consolidar la relación con Paz, un dirigente de centro derecha que asume con la promesa de reformar el Estado, reducir el déficit fiscal y atraer inversiones para revertir la crisis económica.

La situación en Bolivia es crítica: la inflación crece, los salarios se estancan y el país enfrenta un grave desabastecimiento de combustibles, con filas de autos de más de 15 cuadras para conseguir nafta. Paz adelantó que sus primeras medidas estarán orientadas a normalizar el suministro energético y aliviar la escasez.

En este escenario, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, otro aliado político de la nueva administración boliviana, jugará un rol clave para garantizar el flujo de petróleo en los primeros días del nuevo gobierno.

El cambio de signo político en Bolivia también impactará en la dinámica regional. Tras incorporarse al Mercosur el año pasado, el país andino se suma ahora al grupo de gobiernos sudamericanos con orientación liberal y de mercado, reforzando una tendencia que encabeza Milei en la región.