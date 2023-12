El presidente Javier Milei habló tras el mega DNU anunciado en horas de la noche del miércoles, que derogó una serie de leyes apuntando a la desregulación de la economía y advirtió: "Les aviso que habrá más". Al respecto, aseguró que llamar a sesiones extraordinarias y enviará un proyecto de ley para la modificación del Estado.

"Las repercusiones han sido importantísimas, las filas propias estaban sorprendidas. Y les aviso que habrá más", sentenció el mandatario en diálogo con Radio Rivadavia. En la misma línea, Milei destacó las repercusiones, al tiempo que subrayó el apoyo manifiesto del empresario y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín.

Milei mencionó que han identificado alrededor de 380.000 regulaciones entre leyes y normativas que obstaculizan el funcionamiento de la economía y la libertad en la sociedad, y expresó el deseo de desmantelar esa máquina de obstáculos.

En relación a la respuesta de la sociedad con manifestaciones en las calles y cacerolazos en distintos puntos del país, el presidente opinó que “puede ser que haya gente que sufra el síndrome de Estocolmo, que están enamorados del modelo que los empobrece”. “También hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo”, agregó.

Milei respondió a las críticas del expresidente Alberto , indicando que el riesgo no está en la libertad, sino en el populismo, luego de que este manifestara que "la república está en riesgo" al conocerse el DNU. “El corazón del entramado regulatorio tiene que ver con atacar los efectos, pero no las causas. Sistemáticamente, hemos habado del modelo de la casta que tiene una consecuencia en déficit fiscal. Tenés que financiar con deuda, emisión o con impuestos y después, cuando aparecen los efectos no deseados, generas normativas que intentan reparar sobre el efecto y no la causa”, ahondó el presidente.

“El derogar el Compre Argentino, la promoción y comercial favorece a la gente y se cierran determinados quioscos. El DNU es la solución de mercado”, aseguró.“A la persona de clase media le digo que se va a beneficiar con la baja de la inflación, la mejora de la economía y que va a tener un mejor trabajo y nivel de vida. Lo que estamos haciendo es mejorando la macroeconomía. Es un paquete de estabilización que muchas cosa no me caen simpáticas, pero es para resolver la inflación. Acá sí hay emergencia. Me da gracia que los kirchneristas digan que no había emergencia”, continuó Milei en la entrevista radial.

El presidente explicó que si no se realizaba una corrección monetaria para detener la emisión de dinero por parte del Banco Central, Argentina estaría sentando las bases para una hiperinflación, lo que no tendría un desenlace favorable. Milei admitió que algunas medidas son impopulares, pero señaló que el "60% del ajuste esta vez recae en el Estado". Respecto a la consulta sobre si los precios subirán y habrá problemas en el mercado, el presidente indicó que "no sincerar los precios llevaría a un resultado peor".

Explicó que en servicios esenciales como la educación, ya no se pueden permitir pérdidas de días de clases, ya que a largo plazo sería irreparable. Enfatizó que es esencial garantizar al menos el 75% de los servicios en educación y salud para no hipotecar el futuro.

Por último, Milei mencionó que una vez que se haya estabilizado el Banco Central y la situación monetaria, se eliminará el cepo, ya que este genera un exceso de demanda que impulsa un desequilibrio en la economía. El presidente opinó que levantar el cepo permitiría reactivar la actividad económica, pero considera que no es posible hacerlo en este momento.