A solo horas de finalizar su mandato, el presidente Alberto Fernández dictó un decreto para que el Estado cubra los costos de su custodia mientras está fuera del país. Esta norma establece cambios en la protección de la Policía Federal para los ex presidentes, ex vicepresidentes y sus familiares directos. Esta medida coincide con los dichos del presidente saliente, ya que comunicó que al finalizar su gestión, se mudará a España.

El decreto 735/2023 fue publicado este sábado en el Boletín Oficial e incorpora un cambio en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo que está a cargo de la seguridad del Presidente. Este nuevo decreto cambia el territorio de custodia, ya que hasta este sábado, la custodia a los ex mandatarios era únicamente sobre el territorio nacional, mientras que ahora lo extendió internacionalmente a todos los países donde residan quienes hayan ejercido la presidencia y vicepresidencia, además de sus familiares directos.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con las firmas de Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la medida modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019 firmado a pocos días de comenzar su gestión. La redacción de la norma suma como misión a los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya cumplieron mandato. “Proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”, indica el texto.

En el artículo 15 es donde se agrega la media que permite la custodia fuera del país. “Establécese que, en función de los términos que fija el artículo 14, en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente, conforme las directivas y órdenes que imparta el Jefe de la CASA MILITAR y las establecidas en el artículo 8º del Decreto Nº 3469 del 7 de mayo de 1963″.

Desde la Casa Rosada explicaron que la novedad únicamente obedece a una modificación de organigrama y que la custodia siempre incluyó “el acompañamiento al lugar donde se encuentre el ex vice o ex presidente”. “El cambio se hizo para que las custodias no dependan del Ministerio de Seguridad y pasen a Casa Militar. Lo de fuera del país ya estaba vigente”, dieron como explicación a Infobae fuentes de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello.