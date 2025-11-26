La Bombonera surgió en las últimas horas como una de las posibles sedes para la final de la Copa Libertadores 2026, según versiones que circulan en el ámbito dirigencial. Aunque la Conmebol todavía no emitió ninguna comunicación formal, el estadio de Boca Juniors se encuentra entre las alternativas que el organismo contempla para el encuentro definitorio del próximo año.

El análisis de la sede se da mientras Palmeiras y Flamengo ultiman detalles para enfrentarse este sábado 29 de noviembre, a las 18 (hora de Argentina), en el Monumental de Lima, donde se disputará la final correspondiente a la edición 2025. Con la organización ya encaminada, la Conmebol comenzó a evaluar opciones para el año siguiente, entre las cuales figura el estadio ubicado en Brandsen 805. Hasta el momento no hubo inspecciones oficiales durante el año ni confirmaciones por parte del ente sudamericano.

Desde que la final de la Libertadores se juega a partido único, en 2019, La Bombonera no ha sido sede del encuentro decisivo. En cambio, el Monumental de Lima, el Maracaná y el Centenario de Montevideo albergaron dos finales cada uno, mientras que el Monumental de Núñez recibió la restante.

A pesar de ello, La Bombonera tiene un largo historial en definiciones del torneo continental. Es, después del Centenario, el estadio que más finales de Copa Libertadores recibió: un total de once, todas con Boca como protagonista. La última vez que albergó un partido decisivo fue en 2018, cuando el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto igualó 2-2 ante River en el encuentro de ida, antes de que la vuelta se trasladara al Santiago Bernabéu de Madrid.

Aunque por el momento son solo rumores, la posibilidad de que la Bombonera vuelva a ser escenario de una final genera expectativa entre los hinchas xeneizes y en el ambiente del fútbol sudamericano, a la espera de una definición oficial de la Conmebol.