La Delegación del Registro Civil de Chimbas reabrirá en octubre
El Ministerio de Gobierno informó que la Delegación Chimbas Este del Registro Civil, ubicada en el CIC del Barrio Los Andes ubicado en calle Patagonia y Grecco, permanecerá cerrada desde el lunes 15 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre de 2025.
Durante este período, los turnos previamente asignados serán reprogramados en la Sede Central del Registro Civil, en el rango comprendido entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre.
Las personas que necesiten solicitar turnos pueden hacerlo ingresando a la página oficial del Registro Civil: www.registrocivil.sanjuan.gob.ar
El cierre temporal busca reorganizar la atención al público y garantizar que los servicios del Registro Civil continúen funcionando con normalidad una vez reabierta la delegación.