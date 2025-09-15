El Ministerio de Gobierno informó que la Delegación Chimbas Este del Registro Civil, ubicada en el CIC del Barrio Los Andes ubicado en calle Patagonia y Grecco, permanecerá cerrada desde el lunes 15 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre de 2025.

Durante este período, los turnos previamente asignados serán reprogramados en la Sede Central del Registro Civil, en el rango comprendido entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre.

Publicidad

Las personas que necesiten solicitar turnos pueden hacerlo ingresando a la página oficial del Registro Civil: www.registrocivil.sanjuan.gob.ar

El cierre temporal busca reorganizar la atención al público y garantizar que los servicios del Registro Civil continúen funcionando con normalidad una vez reabierta la delegación.