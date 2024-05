En la mañana de este martes 21 de mayo de 2024, la fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas formalizó la investigación contra una familia que alquilaba juegos y freezers para eventos y después desaparecía con todo en Chimbas. Solamente hubo una integrante presente, Yésica Ester Caballero, de 42 años, que quedó imputada por estafa por dos hechos. A la audiencia faltaron su hijo Fernando Alberto Caballero y su nuera Ayelén Tatian Tobal de 25 años ambos y acusados por cinco hechos.

A la mujer de 42 años le achacan dos hechos, el alquiler de un castillo inflable y un freezer que luego desaparecieron. En la audiencia de este martes, frente al juez Barbera, Caballero negó los hechos y dijo desconocer de qué la acusan.

Foto DIARIO HUARPE.

Quienes no estuvieron presentes fueron su hijo, del mismo apellido y frondoso prontuario por varios delitos, y su nuera, declarada prófuga. A los dos le atribuyen tres estafas más.

El fiscal Eduardo Gallastegui pidió la imputación para Caballero ante el juez Eugenio Barbera. Y solicitó que el hijo y la nuera fueran declarados en rebeldía y mandados a detener. Sin embargo, el magistrado solo declaró esta situación contra la mujer Tobal, ya que el abogado Mario Morán indicó que su defendido Fernando Alberto Caballero no fue debidamente informado porque la notificación de la audiencia fue enviada a un domicilio que no es el suyo. Por ende, después de hacer el descargo, presentó la verdadera dirección de su casa para una próxima citación.

Foto DIARIO HUARPE.

En representación de los acusados estuvieron el ayudante de defensa oficial, Lucas Quiroga Vitta y el abogado particular Mario Morán. Quiroga Vitta fue en lugar del defensor oficial César Oro, que no pudo estar presente en la audiencia.

Aparentemente, la familia cometió las estafas en abril del 2024, según el relato que precisó fiscalía este martes en la audiencia. Hasta ahora, hay cinco denuncias de proveedores de servicios que relataron que estas personas los contactaron a través de un celular y les alquilaron diferentes elementos con la intención de festejar un evento, por ejemplo, un cumpleaños.

El ayudante de defensa oficial Lucas Quiroga Vitta y el abogado Mario Morán.

Sin embargo, eso solo era el anzuelo. Aparentemente, la verdadera intención era quedarse con las cosas del alquiler. De acuerdo a las denuncias, los proveedores trasladaron los elementos y las dejaron en la vereda de domicilios particulares del departamento chimbero. Por ejemplo, tres los entregaron en calle Oro, frente al barrio CGT, y otros dos en la esquina de calle Obreros.

Cuando las víctimas se acercaban a retirar lo que habían alquilado, se encontraban con que el evento o el cumpleaños se había terminado y no quedaba nadie. Además, se enteraban de que dichas personas, que solicitaron sus servicios, no vivían en la zona. Luego se encontraban con que el teléfono desde que los habían contactado no respondían a sus mensajes o llamados.

Eugenio Barbera, juez de garantías.

De esta forma, los estafadores se quedaron con varias sillas, tablones, manteles, freezers, un metegol, una mesa de pool, dos videojuegos y hasta un castillo inflable. Todo representa un monto millonario en el mercado.