La tierna foto de Cami Homs y la ecografía donde se ve la carita de su bebé

Cami Homs y José Sosa esperan convertirse en padres de su primera hija en común. La bebé, que se llamará Aitana, llegará en las primeras semanas de enero.

A punto de ingresar a su séptimo mes de embarazo, y en medio de la ansiedad que se traslada a sus fanáticos, la influencer compartió detalles de su gestación. Ella se hizo un control de rutina y no dudó en compartir la imagen de la última ecografía.

Homs publicó una imagen en la que se la ve acostada en la camilla, mientras la ecografista realiza su trabajo. La tecnología cada vez más definida permitió que en la pantalla se pudiera ver la cara de la bebé en primer plano. Esto permite a los padres tener una idea de los rasgos y "jugar a si se parece más a la mamá o al papá".

Junto a la fotografía de la ecografía, Homs escribió: “Porfi, esa carita”.