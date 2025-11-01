Bajo las luces del estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba vivió una noche mágica donde los disfraces de Halloween se mezclaron con los ritmos del cuarteto, el rock y el pop en la edición 2025 de la Creepy Halloween. El evento, que reunió a más de 40.000 personas, se transformó en una celebración donde la alegría cordobesa demostró ser más fuerte que cualquier miedo.

La noche comenzó con la apertura de Los Tabaleros, cuyo folk-rock sirvió de prólogo perfecto para lo que se avecinaba. Le siguió Catupecu Machu con un set cargado de energía que hizo vibrar al público, preparando el terreno para Los Auténticos Decadentes, quienes irrumpieron como un carnaval con clásicos como "Loco" y "La guitarra".

Publicidad

El mexicano Cristian Castro marcó un punto de inflexión en la velada. Con su carisma característico y un repertorio que incluyó "Lloran las rosas" y "Azul", el artista logró una conexión inmediata con el público. El momento culminante llegó cuando sorprendió a todos con una versión cuartetera de "No voy a olvidarte", generando uno de los aplausos más fervorosos de la noche.

La consagración de La Mona Jiménez

Pasada la medianoche, el rey del cuarteto hizo su entrada triunfal. Vestido como Drácula, Juan Carlos "La Mona" Jiménez recibió una ovación que hizo temblar el estadio. Con un set que incluyó éxitos como "Ramito de violetas", "El enamorado" y "Te voy a enseñar", el artista demostró por qué sigue siendo el dueño indiscutido de los escenarios cordobeses.

Publicidad

Los momentos de colaboración entre artistas fueron especialmente destacados. Castro volvió al escenario para interpretar "Beso a beso" junto a La Mona, mientras que Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu se unió para una versión rockera de "Quien se ha tomado todo el vino". Los Auténticos Decadentes y Los Tabaleros cerraron su participación con "El Marginal".

Una fiesta que trascendió lo musical

Más allá de los shows, la Creepy Halloween se caracterizó por la creatividad de los asistentes en sus disfraces, donde convivieron personajes de "La Llamada" y "El Conjuro" con los clásicos de Halloween y representaciones del universo cuartetero.

Publicidad

Al final de la noche, quedó claro que el verdadero protagonista había sido el espíritu festivo de Córdoba. Como bien señaló uno de los asistentes: "Cuando La Mona canta, Córdoba se levanta". La edición 2025 de la Creepy Halloween confirmó que, en la provincia, la música y la alegría popular siempre terminan venciendo a cualquier oscuridad.